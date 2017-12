Schimbarea la faţă…

ŞEDINŢA DE COSMETIZARE Lupul portocaliu (PDL), paznic la stâna numită România, a căzut în dizgraţia românilor care au înţeles într-un final că Guvernul Boc poate intra în istorie ca fiind groparul României. În condiţiile date, lupul portocaliu a căutat în ultima perioadă soluţii pentru redresarea cel puţin a imaginii, şi a decis că ar fi bine să îşi schimbe culoarea blănii, şi să treacă de la portocaliu la o combinaţie de verde cu albastru. Din nefericire, schimbarea culorii nu înseamnă şi schimbarea năravului, motiv pentru care în paralel cu şedinţa de cosmetizare a aspectului fizic, lupul a cerut crearea unui grup de promovare a noului său look. Cei câţiva susţinători ai politicii dezastru a tandemului Băsescu-Boc s-au pus pe treabă şi au înfiinţat „Asociaţia Blogary”. Ideea a venit de la „Madame Blogary”, un site de promovare a ideilor de dreapta pe care mai posta comentarii şi Sebastian Lăzăroiu înainte de a fi numit ministru. Noua asociaţie îşi propune să susţină dreapta neoconservatoare, inclusiv prin marşuri. “Începând de azi, Asociaţia Blogary e operaţională. Are personalitate juridică, sediu, e înregistrată la fisc, are conturi, are chiar şi un formular de adeziune. Deci poate primi membri”, anunţă blogary.ro.

SOCIETATEA CIVILĂ, ASERVITĂ Conform formularului de adeziune, cotizaţia anuală de membru al asociaţiei este 120 de lei. De fapt, “Asociaţia Blogary” se doreşte a fi un fel de societate civilă aservită lupului cosmetizat, care cu siguranţă nu va spune niciodată adevărul despre dezastrul spre care este impinsă zilnic România. Interesant este că înfiinţarea acestei asociaţii vine la doar o săptămână după ce Adrian Papahagi - consilier al lui Baconschi, a lansat un apel pe blogary.ro pentru ieşirea din anonimat a oamenilor şcoliţi, articulaţi, necompromişi, tineri şi plini de încredere. Mai mult decât atât, anunţul înfiinţării Asociaţiei Blogary vine în contextul în care în ultima perioadă se vorbeşte tot mai insistent în mediul politic despre crearea în jurul lupului a unei mişcări de centru-dreapta cel mai probabil sub titulatura “Mişcarea Populară”, pentru care Ioana Băsescu a depus cerere de înregistrare la OSIM.