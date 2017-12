Schimbarea premierului se amână

STABILIZAREA SCHIMBĂRII, SAU INVERS... Subiectul schimbării premierului este unul… fierbinte. Se pare că nimeni nu vrea să ajungă în această funcţie şi să răspundă la ordinele lui Băsescu. Dacă au existat voci în PDL care au dorit schimbarea lui Emil Boc, singurul care a fost cât se poate de explicit că premierul nu poate fi înlocuit în viitorul apropiat a fost Traian Băsescu. Explicaţia lui “Zeus” a fost legată de “stabilitatea politică”, însă nu a spus de ce schimbarea unui prim-ministru ar provoca instabilitate. Poate că un nou premier va genera o infuzie de încredere în Guvern, iar actualul Cabinet are mare nevoie de încredere după atâtea măsuri antisociale şi cazuri de corupţie şi şantaj. Cel puţin ultimul caz în care sunt implica?i Laurenţiu Mironescu şi Mircea Banias a dat de pământ cu PDL. Preşedintele Consiliului Naţional (CN) al PSD, Adrian Năstase, spune că \"profeţiile\" despre schimbarea premierului nu s-au adeverit în acest moment, însă termenul \"se amână cu o lună\", la fel ca profeţiile despre sfârşitul lumii. În timpul ăsta, “bătălia pentru postul de premier continuă”, Boc bucurându-se că \"este sprijinit de baronii PDL, care vor să mai mulgă vaca guvernamentală până la alegeri\". Năstase a apreciat că problema actualului Guvern este de fapt \"autismul\" şi incapacitatea de a dialoga şi de a asculta. În final, el a ironizat şi declaraţiile repetate ale premierului şi ale preşedintelui privind stabilitatea coaliţiei şi faptul că România are premier: \"În timpul rămas, “România are guvern, guvernul are premier, premierul are pere”\".

BOC, PREMIER PESTE VARĂ. În tabăra adversă, europarlamentarul PDL Cristian Preda susţine, pe blog, că ideea schimbării lui Boc apare periodic, unii dintre pedelişti, din tabăra care a câştigat la convenţia partidului, modificându-şi opiniile \"cu o iuţeală formidabilă şi cu o frecvenţă impresionantă\". El susţine că îşi menţine părerea formulată anul trecut, când vorbea despre necesitatea schimbării lui Boc: \"Nu cred că luciditatea e un pericol. Dimpotrivă. Lipsa de decizie e, în schimb, un risc foarte mare. Cu atât mai mult în perioade de criză. Iar criza, o ştie şi un copil, e departe de a se fi încheiat\". Preda spune că examenul relevant pentru Boc va fi dat în 2012. Joi seara, în timp ce premierul dădea asigurări la un post de televiziune că nu va pleca din fruntea Guvernului, la o altă emisiune televizată, Elena Udrea părea rezervată, susţinând că problema plecării acestuia de la Palatul Victoria nu se pune acum, dar s-ar putea pune în perioada următoare. Întrebată dacă acest lucru s-ar putea întâmpla într-un orizont de timp de două săptămâni sau la vară, Udrea nu a dat un răspuns categoric: ”Cred că în două săptămâni nu. Dar, având în vedere alegerile de anul viitor, după ce vom urmări şi trendul economic, efectul restului măsurilor pe care le vom lua, dacă vom aprecia că e nevoie de schimbarea premierului, vom avea această discuţie în partid. Deci, s-ar putea ca Boc să rămână premier peste vară”. Chiar dacă mai rămâne în funcţie şi peste vară, Emil Boc este tot “sacrificatul de serviciu” care înghite în fiecare zi hapul de lider fără personalitate, care nu poate să ia fără să-l întrebe pe Băsescu deciziile care se impun pentru a-şi asigura autoritatea.