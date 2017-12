Schimbări de paletă

Guvernarea PDL este criticată, într-un comunicat de presă, de deputatul PNL de Cluj Horea Uioreanu, care a declarat că, în condiţiile în care anul 2011 va fi cel în care vom asista la un nou apogeu al crizei, actualul Executiv este incapabil să asigure un cadru legislativ menit să reducă fiscalitatea şi să relanseze economia. „În plus, Guvernul condus de Emil Boc dovedeşte o incompetenţă crasă şi în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene. În aşteptarea ministerului care să rezolve spinoasa problemă a banilor comunitari, premierul a reuşit contraperformanţa de a reduce drastic cuantumul plăţilor către beneficiarii acestor fonduri. Deşi a declarat, în nenumărate rânduri, că atragerea fondurilor europene, în special a celor destinate investiţiilor, este una din priorităţile sale, Emil Boc acţionează anapoda. Astfel, el a decis să reducă plafonul în limita căruia se acorda prefinanţarea proiectelor realizate cu fonduri europene, de la 30% la maximum 10% din valoarea contractelor. Aşa s-a ajuns ca volumul plăţilor către beneficiari în luna august 2011 să fie la jumătatea celor din perioada similară din 2010, respectiv 345 de milioane de lei faţă de 600 de milioane de lei”, se arată în comunicatul lui Uioreanu. Liberalul mai spune că, în acest ritm, Guvernul va rata obiectivul privind atragerea în acest an a trei miliarde de euro din fondurile europene şi va demonstra că, sub conducerea sa, România a intrat într-o criză structurală profundă şi este incapabilă să se redreseze. „Pentru a nu distruge şi puţinul care a mai rămas din economie, Emil Boc ar trebui să „importe” un specialist din ţările vecine, Ungaria sau Polonia, care să-i dea lecţii privind absorbţia fondurilor comunitare. Sper ca la acest sfat puterea portocalie spre verzulie să nu dea aceeaşi dovadă de autism ca şi în cazul măsurilor propuse de USL privind reducerea fiscalităţii. În caz contrar, electoratul va proceda cu PDL în 2012 exact ca atunci când i se oferă o portocală verde: i se strepezesc dinţii şi nu mai vrea să o guste, chiar dacă e frumos ambalată”, a mai afirmat Uioreanu.