Schimbări importante în Class One World Powerboat Championship

Class One World Powerboat Championship se pregăteşte pentru cel mai spectaculos sezon din istorie, noile locaţii din calendarul competiţional al anului 2009, dar şi modificările efectuate în regulament de International Offshore Team Association promiţînd o luptă spectaculoasă pentru titlul mondial. În cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la finalul întrunirii de la Dusseldorf (Germania), secretarul general al IOTA, Marco Sala, a confirmat prezenţa la startul acestui sezon a 12 ambarcaţiuni. Printre acestea se vor găsi şi cele două ambarcaţiuni aparţinînd echipei care s-a impus în campionatul off-shore al Australiei anul trecut, Maritimo, aflată la primul sezon în Class One World Powerboat Championship. În plus, mai multe echipe vor aduce în concurs noi piloţi, în tentativa de a sparge monopolul deţinut de Victory Team, campioana ultimelor două ediţii. “Perspectivele pentru acest sezon sînt optimiste, mai ales că se vor alinia la start echipe foarte puternice. Ne-am întărit poziţia în Europa, prin cele două noi locaţii din Spania şi Italia, ambele foarte importante pentru noi, dar ne-am şi consolidat legăturile din Orientul Îndepărtat, unde intenţionăm să organizăm curse în sezonul viitor”, a explicat Sala. Spectacolul este asigurat şi prin noile reguli introduse, care au drept scop reducerea costurilor pentru participarea în competiţie şi creşterea nivelului tuturor echipelor. Astfel, echipele care doresc să participe pe viitor trebuie să prezinte ambarcaţiuni cu lungimea între 11,5 m şi 13 m, greutatea de 4.100 kg şi motoare de 790 de cai putere. În plus, fiecare ambarcaţiune va avea dreptul să folosească doar trei seturi de elice pe parcursul unui sezon, provenite de la un singur fabricant. Cea mai spectaculoasă schimbare o reprezintă eliminarea dispozitivelor electronice, măsură prin care se urmăreşte favorizarea piloţilor mai talenţi.