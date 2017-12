Schimbări importante la admiterea la liceu! Ce îi așteaptă pe elevi!

Elevii care vor susține Evaluarea Națională în anul școlar 2016 - 2017 vor avea parte de noi modificări în ceea ce privește admiterea la liceu. Astfel, ponderea mediilor din clasele V-VIII la admitere va fi de 20%, față de 25%, cât a fost până acum. “Referitor la admiterea în învăţământul liceal este faptul că ponderea mediilor din clasele V-VIII va fi de 20%, în comparaţie cu 25% în anul şcolar care tocmai s-a încheiat, iar admiterea se va realiza într-o singură etapă computerizată, urmată de o etapă în care vor fi analizate cazurile speciale. Astfel, admiterea în liceu se va finaliza mult mai repede, în 21 iulie”, a spus secretarul de stat în Ministerul Educației, Monica Anisie, într-o conferinţă de presă în care a fost prezentată şi structura anului şcolar, cu noutăţile pe care acesta le va aduce. Una dintre noutăţile anului şcolar care va începe în 12 septembrie va fi şi finalizarea examenelor naţionale mai devreme, Anisie precizând că anul acesta calendarul a fost extrem de aglomerat. “Abia astăzi (joi, 1 septembrie - n.r.) finalizăm Bacalaureatul şi toată vara am avut numai examene naţionale şi în felul acesta nu am dat posibilitatea colegilor profesori să îşi poată lua concedii, dar nici elevilor nu le-am dat posibilitatea de a fi în vacanţă. O altă noutate cu care venim la început de an şcolar este optimizarea calendarelor pentru evitarea suprapunerilor activităţilor de desfăşurare a examenelor naţionale”, a explicat Anisie. Ea a spus că toată activitatea de examene şi concursuri va fi finalizată în 24 iulie, urmând ca a doua sesiune de Bacalaureat să fie reluată în 21 august, pentru a permite şi cadrelor didactice să aibă concediu. Noul an şcolar va avea 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, şi o vacanţă de primăvară de două săptămâni, pentru a permite organizarea examenului de definitivat şi participarea la olimpiadele naţionale, iar cursurile se vor încheia cu o săptămână mai devreme, în 16 iunie. Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei a mai spus că au fost primite numeroase solicitări şi din partea elevilor, şi din partea părinţilor, a sindicatelor ca încheierea cursurilor pentru anul şcolar următor să se realizeze mai repede.