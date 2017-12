Schimbări în Consiliul Local Medgidia

09:07:05 / 29 Septembrie 2014

ce m-ai intrebati?

Nu ati vrut voi un primar care sa aduca RAJA in Medgidia? Ce m-ai intrebati? Se stie ca Medgidia are cea mai buna apa si ca aceasta apa este la suprafata, se stie ca acum dam apa si la Cernvoda, se stie ca din banii pe facturile platite catre RAJA noi, medgidienii am fi investit in reabilitarea tuturor retelelor si statiilor de apa si se mai stie ca RAJA beneficiaza de banii medgidienilor facand investitii in tot judetul si nu numai. Ati vrut Iordache?... " luati de la....Iordache"!