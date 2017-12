Schimbări în Sănătate

De astăzi vor avea loc schimbări importante în Sănătate, printre care obligaţia spitalelor de a-şi afişa cheltuielile pe site-ul ministerului şi prescrierea medicamentelor prin denumirea comună internaţională (DCI). Potrivit Contractului cadru pe 2009, medicamentele vor fi prescrise sub forma DCI, adică specificînd substanţa activă, în locul denumirii comerciale. Ministerul a luat această hotărîre pentru a facilita accesul pacienţilor la medicamente, în funcţie de posibilităţile financiare. Se încearcă, astfel, eliminarea situaţiilor în care pacienţilor li se prescriu cele mai scumpe medicamente dintre cele ce conţin aceeaşi substanţă activă. Măsura a fost contestată de medicii de familie, pe motiv că ei sînt cei mai în măsură să decidă ce medicament, dintre cele cu aceeaşi substanţă activă, îi este util pacientului. „Nu am fost de acord, însă am acceptat prescrierea pe baza DCI, în urma unui dialog civilizat cu ministrul Ion Bazac”, spune preşedintele Societăţii Naţionale a Medicilor de Familie din România, dr. Rodica Tănăsescu. Tot de astăzi, potrivit noului Contract-cadru, medicii de familie nou-veniţi într-un cabinet de medicină primară vor avea şase luni la dispoziţie pentru a avea pe listă numărul minim de asiguraţi necesar, în loc de trei luni, cum este prevăzut în prezent. „Prin contractul-cadru pe 2009 vom îmbunătăţi şi accesul asiguraţilor la servicii medicale şi la medicamente gratuite şi compensate în tratamentul ambulatoriu, în special pentru cei din mediul rural”, a declarat ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac. Şi tot de azi, medicii de familie vor utiliza un model unic de bilet de trimitere pentru serviciile medicale, pe care vor menţiona specialitatea clinică din ambulatoriu sau din spital unde se va prezenta pacientul.