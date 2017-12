Schimbări în sistemul de Sănătate!

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, este decis să nu lase pe nimeni să -şi bată joc de sistemul sanitar. El a spus că cei care mai doresc să rămână să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor medicale către populaţie să respecte pe deplin legea. Nicolăescu este profund dezamăgit de ceea ce a găsit în sistemul sanitar: „Situaţia este dezastruoasă. De când am plecat eu de la minister, când oricum lucrurile nu mergeau bine, nu s-a făcut mare lucru. Este mai rău. Oamenii sunt extrem de nemulţumiţi, sunt foarte indignaţi şi pe bună dreptate. Vrem să facem ordine, vrem ca oamenii să nu mai fie atât de dezamăgiţi de Sănătatea din România”, a declarat, ieri, pentru cotidianul „Telegraf”, ministrul Sănătăţii. Demnitarul vrea ca toţi cei cu care lucrează să demonstreze că sunt buni profesionişti, să arate că vor cu adevărat să contribuie la alcătuirea unei Sănătăţi aşa cum se întâlneşte şi în ţările UE. Iar ceea ce MS decide, în principal din punct de vedere legislativ, trebuie să reprezinte, cu adevărat, literă de lege. „Cei care nu vor să facă treabă să plece, să ne lase în pace să ne facem noi treaba aşa cum trebuie. Am nevoie de oameni care să agreeze schimbarea, avem nevoie de aşa ceva. Repet, oamenii sunt extrem de nemulţumiţi, populaţia aşteaptă o schimbare în bine a sistemului. Nu se mai poate aşa”, a declarat ministrul pentru ziarul „Telegraf”.

DECIZII RADICALE Nicolăescu a demonstrat că declaraţia sa nu este doar... teorie. Comentariile de la Constanţa la adresa „Ordinului privind modificarea programului de vizite în spitale” n-au făcut altceva decât să-l enerveze la maximum pe demnitar. El a cerut demisia şefului Direcţiei de Sănătate Constanţa, dr. Constantin Dina, reprezentantul său în teritoriu care n-a impus, potrivit legii, punerea în aplicare a ordinului. „Nu accept sub nicio formă încălcarea legislaţiei. Aşa cum nimeni din ţară nu a mai comentat, nu înţeleg de ce sunt discuţii la Constanţa. Proiectul de ordin a fost supus dezbaterii publice, deci cei care acum sunt nemulţumiţi au avut timp la dispoziţie să comenteze, să vină cu propuneri, cu argumente. Comentariile nu se fac acum, când ordinul trebuie pus în practică”, a mai declarat demnitarul pentru cotidianul nostru. Faptul că au fost manageri de spitale din Constanţa care au motivat că timpul de vizită este mult prea mare şi că se suprapune cu perioada de tratamente, contravizite sau masa de seară a bolnavilor, nu l-a „îmblânzit” cu nimic pe ministru. „De ce vrem să transformăm spitalele în penitenciare? Trebuie să fim cât mai aproape de oameni. Cei apropiaţi pacienţilor au nevoie de informaţii despre bolnavi, trebuie să se comunice cu ei, să fie lămuriţi în privinţa tratamentelor, a evoluţiei bolilor”, explică ministrul. Ba, mai mult decât atât, demnitarul nu exclude, pe viitor, varianta ca bolnavii să poată fi vizitaţi în spitale oricând. „De ce în spitalele din străinătate se poate? Bolnavii sunt vizitaţi oricând de familie, rude, prieteni. Şi nu sunt semnalate niciun fel de probleme”, a declarat Eugen Nicolăescu. Directorul DSPJ Constanţa, dr. Constantin Dina, nu a dorit să comenteze în vreun fel declaraţia şefului de la Bucureşti. „Eu consider că am făcut tot ce era mai bine pentru spitalele constănţene. Am să iau o decizie privind solicitarea ministrului în cel mai scurt timp”, a declarat dr. Dina. Precizăm că managerul s-a întâlnit, zilele trecute, cu manageri de spitale din Constanţa pentru a le asculta doleanţele vizavi de ordinul de ministru. Conducerea celui mai mare spital din Constanţa - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă - a cerut o perioadă de graţie de 45 de zile pentru a pune la punct partea administrativă, astfel încât ordinul să poată fi aplicat fără să pună în pericol sănătatea bolnavilor, fiind puse în discuţie, prioritar, infecţiile intraspitaliceşti.

„Sistemul sanitar s-a dezumanizat”

Spitalele sunt obligate să respecte reglementările MS privind programul de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice, au anunţat, ieri, oficiali ai MS. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, este de părere că „sistemul sanitar s-a dezumanizat”. „Sistemul trebuie să fie prietenos cu omul în suferinţă. Cetăţeanul trebuie să aibă în permanenţă legătură cu familia sau cei care au grijă de el”, a declarat demnitarul într-o întâlnire cu reprezentanţii pacienţilor cronici.

În luna decembrie, MS a reglementat, unitar, programul de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice. Conform documentului, programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice se realizează de luni până vineri în intervalul orar 15,00 - 20,00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică programul de vizită se realizează între orele 10,00 şi 20,00. Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de trei paturi nu poate fi mai mare de trei persoane şi pot fi vizitaţi maximum doi pacienţi în acelaşi timp. Vizitarea pacienţilor în secţiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic doar membrilor familiei, respectiv părinţi, copii, surori/fraţi, cu condiţia ca vizita să se facă individual sau cel mult două persoane, cu respectarea procedurilor interne. Ordinul mai prevede ca secţiile/compartimentele de terapie intensivă să aibă obligaţia de a avea un număr de telefon prin care se asigură informarea familiei de către medicul curant sau medicul de gardă despre starea şi evoluţia pacientului, de care să fie informaţi şi aparţinătorii. De asemenea, pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/ compartimentele unităţii sanitare, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară.