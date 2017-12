Schimbări masive la Săgeata Năvodari

După ce a ratat promovarea în Liga 1 la fotbal în ultimele două sezoane, Săgeata Năvodari a demarat o acţiune de reconstrucţie a echipei. Astfel, mai mult de jumătate dintre titulari au părăsit gruparea de pe litoral, fiind la final de contract sau la finalul împumutului. Drept urmare, din sezonul următor nu vor mai evolua la Săgeata golgeterul Sorin Chiţu, căpitanul Florin Popa şi Decebal Gheară, aflaţi la final de contract, internaţionalii de tineret Andrei Vaştag şi Alin Toşca, cărora le-a expirat împrumutul, în aceeaşi situaţie aflându-se şi Constantin Mişelăricu, revenit la Oţelul Galaţi. Alţi doi jucători de bază, Gheorghe Goşa şi Dorel Zaharia şi-au încheiat contractele, dar conducerea a decis să le propună prelungirea angajamentelor, ultimului fiindu-i oferit şi postul de antrenor secund.

„Aveam mulţi jucători în ultimul an de contract sau împrumutaţi doar un sezon, astfel că nu avem ce face. Trebuie să strângem rândurile şi să reconstruim echipa. Suntem în discuţii cu mai mulţi jucători, dar nimic concret până în acest moment”, a declarat antrenorul principal Aurel Şunda. Pe lângă echipă, oficialii năvodăreni vor schimba şi organigrama clubului, fostul secund, Constantin Funda, urmând să fie şeful proaspătului înfiinţat Centru de Copii şi Juniori de la Săgeata. Năvodărenii vor relua pregătirile pentru noul sezon luni, 2 iulie, la ora 18.00, când este programată reunirea lotului.

CONTRE CU SORIN CHIŢU. Golgeterul ligii secunde în ultimele două sezoane, Sorin Chiţu, nu s-a despărţit de Săgeata în condiţii amiabile, atacantul în vârstă de 32 de ani acuzându-l pe antrenorul Aurel Şunda că l-a exclus din lot la finalul sezonului trecut.

„Primul semnal a fost înaintea meciului de la Iaşi, când toţi jucătorii şi-au primit o parte din restanţe, cu excepţia mea şi a lui Florin Popa. Apoi, după meci, Şunda ne-a spus la amândoi că ne dă afară din cauza rezultatelor slabe. Probabil că era supărat, pentru că nu am vrut să joc în barajul de anul trecut, dar eu am stat trei ani la această echipă şi mi-am făcut datoria cât am putut de bine. Nu mi se pare corect să fiu tratat astfel”, a declarat Sorin Chiţu. „Lui Chiţu şi Popa le-au expirat contractele. În fiecare an le-am propus să semnăm pe doi ani, dar de fiecare dată au găsit o modalitate de a deveni jucători liberi sau au semnat cu alte echipe. Dacă jucam din nou baraj în acest sezon, mă puteam baza pe Sorin Chiţu?”, a replicat Şunda.