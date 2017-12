Schimbări pe piața de servicii medicale private, în noul an

Noul an anunță schimbări pe piața de servicii medicale private. Principalii operatori de servicii medicale private din România vor continua şi în 2015 investiţiile în extinderea cu noi clinici şi diversificarea serviciilor, într-o piaţă care creşte în medie cu 8 - 10% anual şi în care s-ar putea încheia mai multe fuziuni şi achiziţii în următoarele 24 de luni.

Numai primii doi jucători din această piaţă, MedLife şi Regina Maria, au anunţat investiţii de peste 14 milioane euro în acest an. ”2015 va reprezenta unul din cei mai importanți ani în dezvoltarea MedLife prin prisma investițiilor pe care vrem să le derulăm. Intenționăm să ne consolidăm poziția de lider pe toate segmentele de business și să investim în rețelele proprii de clinici, spitale, laboratoare și farmacii. În plus, vrem să derulăm 2-3 achiziții la nivel regional. Nu excludem nici achiziția unor pachete majoritare de acțiuni ale unor jucători din top 10 de pe piața serviciilor medicale, indiferent de dimensiunea acestora, în măsura în care vor exista astfel de oferte. Valoarea totală a investițiilor va depăși 10 milioane de euro”, a declarat președintele Consiliului de Administraţie al MedLife, Mihai Marcu. MedLife vrea să dezvolte şi segmentul de spitale, având în plan o secţie de cardiologie intervențională și un spital multidisciplinar care va oferi asistență medicală în regim de spitalizare de zi, ambele în Bucureşti. Compania vrea să deschidă în acest an clinici în Craiova, Cluj, Pitești, Ploiești şi Bucureşti. Anul trecut a fost deschisă o clinică și la Constanța. Nici compania de servicii medicale private Regina Maria, prezentă și la Constanța, nu se lasă mai prejos. Va derula investiţii de peste 4 milioane de euro în extinderea reţelei, dar şi în consolidarea poziţiei clinicilor şi spitalelor pe care le deţine în prezent. ”Bugetul de investiţii va fi sensibil mai mare decât cel din 2014. Investiţiile vor fi în noi locaţii, în zona de spitale pe care le avem. (...) Focusul rămâne în continuare pe calitate, pe trainingul oamenilor, pe loializarea medicilor buni, pe sănătatea femeii şi a copilului. Pe nişe nu vrem să intrăm, pentru că suntem un jucător universal. În principiu, preferăm deschiderile de clinici proprii, nu achiziţii", potrivit directorului executiv al Regina Maria, Fady Chreih. El a adăugat că vizează oraşele mari, care pot susţine investiţii de 800.000 - 1 milion euro în zona medicală. În prezent, compania este prezentă cu policlinici, în afară de Bucureşti, în Bacău, Braşov, Craiova, Cluj-Napoca, Piteşti, dar și Constanţa. Pe partea de spitale, Regina Maria dezvoltă o nouă secţie de gastroenterologie în cadrul Euroclinic din Bucureşti, care presupune investiţii de câteva sute de mii de euro în echipamente şi un nou bloc operator. Pe viitor, compania are în plan continuarea dezvoltării zonei de pediatrie, pe chirurgie generală, ORL şi ortopedie pediatrică. Investiţii în extinderea activităţii au anunţat şi Sanador, Gral, Medicover şi Polisano. MedLife şi Regina Maria au în acţionariat fonduri de investiţii. Piaţa serviciilor medicale private însumează aproximativ 600 milioane euro dintr-un total de peste 5,5 miliarde euro cât reprezintă întregul segment de servicii medicale (privat şi de stat).