Schimbările climatice pot duce la violenţă

Eşecul naţiunilor lumii de a acţiona rapid pentru combaterea schimbărilor climatice ar putea duce la violente şi nelinişti sociale, pe măsură ce clima se schimbă drastic, a avertizat secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, în cadrul unui forum la Seul, organizat cu cîteva săptămîni înainte de o conferinţa ONU pe teme climatice, care va avea loc în septembrie. ”Crizele de apă vor afecta sute de milioane de oameni. Malnutriţia va cuprinde mari părţi din ţările în curs de dezvoltare. Tensiunea se va înrăutăţi. Ar putea urma nelinişti sociale, chiar violenţe”, a declarat Ban Ki-moon. Acesta a declarat că schimbările climatice sînt o ameninţare fundamentală la adresa umanităţii şi a făcut un apel la naţiunile lumii să acţioneze rapid pentru că un acord climatic să fie semnat la Copenhaga, în decembrie. În această săptămînă, delegaţi din 180 de ţări se întîlnesc la Bonn, în Germania, pentru discuţii sub egida ONU. Tensiunea este tot mai mare, negocierile desfăşurîndu-se contra-cronometru. Pînă la summit-ul de la Copenhaga vor mai avea loc negocieri ONU la Bangkok, în septembrie şi la Barcelona, în noiembrie.

Emisiile globale de dioxid de carbon au crescut cu 1,94% în 2008, faţă de anul anterior, ajungînd la 31,5 miliarde de tone, susţine Institutul pentru industria energiei regenerabile din Germania, pe baza informaţiilor oficiale şi a cercetărilor proprii. Emisiile de CO2 au crescut pentru al zecelea an consecutiv, în contextul în care Protocolul de la Kyoto semnat în 1997 are ca ţintă reducerea emisiilor cu 5,2% pînă în 2012. Se recomandă relaţionarea măsurării emisiilor cu angajamentele privind investiţiile în energiile regenerabile ale ţărilor. Institutul susţine că în cazul în care s-ar adopta această abordare, s-ar stabiliza consumul de combustibili fosili şi emisiile de CO2 aferente. În 2008 au fost investiţi 120 de miliarde de euro în energii regenerabile. Suma ar trebui să ajungă la cel puţin 500 de miliarde de euro pe an, pentru a întoarce trendul crescător al emisiilor de CO2. Emisiile de CO2 provenite de la industriile grele au scăzut cu 3,1% anul trecut, comparativ cu anul 2007, anunţa, în luna mai, Comisia Europeană. Această scădere a fost produsă în urma colapsului producţiei industriale cauzat de criza economică globală.

Peste 9.000 de oameni din toată lumea au semnat petiţia “Seal the Deal” adresată liderilor responsabili cu negocierea unui nou acord climatic la Copenhaga, în decembrie. Oricine se poate alătura apelului global prin semnarea online a petiţiei. Cei care subscriu cer liderilor politici să semneze la Copenhaga un acord climatic definitiv, echitabil şi eficient. Semnatarii petiţiei vor ţinte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pînă în 2020, sprijinirea eforturilor de adaptare a ţărilor în curs de dezvoltare şi asigurarea “dreptăţii climatice” pentru toţi.