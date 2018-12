Schimburi profitabile sau păcăleală? Troc pentru o pulpă de porc

Românii care nu au bani de Sărbători, sau nu vor să umble la saltea, apelează la tot felul de artificii pentru a avea ceva carne de porc pe masa de Crăciun. Astfel, marea majoritate umplu site-urile specializate de anunţuri cu oferte de troc, adică oferă ceva, ce are pe bătătură, contra porc de Crăciun. De Crăciun 2018, cuvântul de ordine când vine vorba de troc pare să fie schimb maşină contra porc. Propietarii care nu mai au cum să scape de hârburile din ogradă, mulţi ani de acum în colo, le dă la schimb. Astfel, un proprietar vrea să scape de maşina din faţa blocului pe un porc de 130-160 de kilograme. Propietarul porcului nu are altceva decât să îi dea porcul şi ceva diferenţă până la 2300 de lei şi să ia autoturismul. "Vand Schimb Mondeo an 1995 stare buna motor 1.6 benzina inmatriculat sau schimb cu porc 130-160kg si ceva diferenta pret 2300 ron" scrie domnul sau doamna în anunţ. Un alt proprietar de maşină, fără nicio speranţă să scape de ea, o oferă la schimb, chiar dacă maşina nu are acte. De altfel nici el nu are pretenţii, acceptă orice animal de Crăciun, domestic să fie. "Masina merge dar nu are actele valabile, partea fata toata schimbata ce tine de mecnica", suna anuntul pe olx.

Un alt amator de troc, mai plin de speranţă, îşi oferă maşina contra porci, mai multe animale. "Vand opel vectra b in stare de fuctionare acte la zii de ROMâniei valabile mai multe la telefon", scrie propietarul de Opel. Un proprietar de Renault Clio, an de fabricaţie 1997, îşi oferă maşina abandonată în faţa casei contra unui porc. "Schimb reno clio motor 1200 an 1997 ofer fiscal pe loc schimb cu porc sau vitel", scrie deţinătorul contului pe olx. Un IT-ist, probabil, oferă un laptop vechi contra 2 purcei numai buni de băgat la cuptor de Sărbători. Anunţul este unul original care vrea să îi atingă la coarda sensibilă pe crescători.