Şchiopu continuă litigiul cu FC Farul

Accidentat în prima etapă din acest sezon, anul trecut, la Giurgiu, Cristi Şchiopu se află în litigiu cu FC Farul, reclamând faptul că nu a fost plătit de opt luni. Fundaşul central în vârstă de 36 de ani a avut câştig de cauza în privinţa unui prim memoriu, Camera Naţională de Soluţionare a Litigiilor hotărând că gruparea de pe litoral îi este datoare cu salariul pe lunile iulie şi august, în valoare de 6.000 de euro. „Am primit hotărârea, care este definitivă, încă de pe 1 februarie, dar nu s-a rezolvat nimic. Conducerea Farului m-a chemat să discutăm pentru o amânarea a plăţii, dar eu nu am primit niciun ban de opt luni. Nu m-a ajutat nimeni cu operaţia la genunchi, cu medicamentele şi cu recuperarea. Cred că cei din conducerea clubului aveau o datorie morală către mine, pentru că m-am accidentat pe teren, nu pe stradă. Am aşteptat să mă caute cineva în toamnă pentru a rezilia contractul, dar nu am primit nici măcar un telefon. Am mers pe cale legală şi aştept să-mi primesc salariul. Mai am încă un memoriu, în care solicit banii pentru perioada septembrie 2009 - februarie 2010, plus cheltuielile cu operaţia. Am câştigat în prima instanţă, dar Farul a făcut recurs”, a acuzat Şchiopu. „Toate datoriile vor fi achitate până la finalul acestei săptămâni”, a răspuns managerul general al constănţenilor, Vicenţiu Iorgulescu. În cazul în care FC Farul nu va achita datoria către Şchiopu la timp riscă să nu mai fie programată în campionat, dar patronul Giani Nedelcu a respins o asemenea variantă. „Este clar că jucăm!”, a spus Nedelcu. FC Farul mai are litigii şi cu Dragan Gosic, Andrej Rastovac, Dejan Rusmir, Ion Barbu şi Cosmin Paşcovici, precum şi cu mai mulţi tineri jucători de la echipa secundă, care au fost declaraţi deja liberi de contract. În plus, cei mai mulţi componenţi ai lotului nu şi-au primit salariile în ultimele două luni, dar oficialii constănţeni au promis că o parte din bani va fi achitată până la ora meciului cu Victoria Brăneşti.