Şchiopu nu vrea să plece de la FC Farul

Printre jucătorii care vor părăsi Farul în această iarnă se numără şi fostul căpitan al “rechinilor”, Cristian Şchiopu, unul dintre cei mai vechi fotbalişti din lotul grupării de pe litoral. Veteranul în vîrstă de 35 de ani a fost surprins de decizia conducerii, mai ales că în cele şase sezoane şi jumătate, de cînd a venit la Constanţa, a fost titular indiscutabil. Chiar şi în acest campionat, Şchiopu a fost din primul minut în teren în primele 12 etape, lipsind ultimele cinci runde din cauza unei accidentări. Aflat în vacanţă, fundaşul constănţean s-a arătat dezamăgit de tratamentul la care a fost suspus de oficialii Farului. “Nu cred că meritam un astfel de tratament după ce am făcut pentru Farul. Am pus suflet, am fost alături de echipă, am jucat cît am putut de bine. Ştiu că am o vîrstă înaintată pentru fotbal, dar mă doare că se poartă cu mine astfel. Puteam discuta o despărţire, dar în alte condiţii. Am citit tot felul de acuze în presă la adresa jucătorilor puşi pe lista de transferuri şi cred că ar fi fost normal să se dea nume”, a spus Şchiopu. În mod ciudat, conducătorii Farului au decis să renunţe la serviciile lui Şchiopu, deşi, în vară, aceleaşi persoane i-au prelungit angajamentul încă doi ani. “Eu mai am un an şi jumătate de contract cu Farul şi vreau să-mi respect angajamentul. Nu am primit niciun fel de explicaţie şi personal cred că mai pot face faţă la acest nivel. Pe 7 ianuarie mă voi prezenta la reunirea echipei şi voi vedea dacă voi fi trimis la echipa a doua a clubului”, a explicat Şchiopu. Fundaşul Farului va încheia perioada de recuperare într-o săptămînă, astfel că la începutul anului viitor va fi apt pentru a începe pregătirile alături de coechipierii săi.