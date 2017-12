Schmiedlova a câștigat trofeul la București

Tenismena slovacă Anna Karolina Schmiedlova, cap de serie nr. 7 şi locul 60 WTA, a câştigat ediția din acest an a BRD Bucharest Open, turneu dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari, după ce a învins-o duminică seară, în finală, cu scorul de 7-6 (7/3), 6-3, pe Sara Errani (Italia), principala favorită a competiţiei şi locul 20 WTA. Schmiedlova, care s-a impus după două ore şi şapte minute, îi succede constănțencei Simonei Halep, care a câștigat trofeul anul trecut. Pentru succesul de la Bucureşti, slovaca în vârstă de 20 de ani, care se află la al doilea titlu din carieră, după ce s-a mai impus în acest an la Katowice, va primi 280 de puncte WTA şi un cec în valoare de 43.000 de dolari, în timp ce Errani va încasa 21.400 de dolari şi 180 de puncte WTA. „Încă nu pot să cred că am câştigat. A fost un meci foarte greu, iar Sara este o jucătoare excepţională. Este greu să joci împotriva ei, în special pe zgură. Sunt fericită că am reuşit să câştig, iar Sara este, probabil, cea mai bună jucătoare pe care am învins-o până acum în cariera mea”, a spus Schmiedlova. „Anna a jucat extraordinar. Eu cred că am jucat cel mai bun tenis al meu din această săptămână, dar, chiar şi aşa, ea a fost incredibilă. Nu am fost foarte obosită, dar nu găseam soluţii pentru a câştiga puncte. Acest lucru m-a descurajat puţin, dar fizic am stat bine”, a explicat Errani.