Schuch, încântat de experienţa acumulată la CE de handbal masculin

Sub conducerea lui Zoran Kurtes, handbaliştii de la HCM Constanţa au revenit ieri la antrenamente în Sala Sporturilor. A fost prezent întreg lotul de jucători, inclusiv Băiceanu şi Sabou, care se simt mult mai bine şi au putut participa la programul echipei. Nu a lipsit nici Timuzsin Schuch, pivotul HCM-ului fiind singurul jucător din Liga Naţională prezent la Campionatul European de handbal masculin din Austria. „Încerc să intru cât mai rapid în programul echipei, însă resimt o stare de oboseală. Am condus 14 ore din Ungaria până la Constanţa şi în plus nu am avut deloc vacanţă de la terminarea turului. Mă bucur însă că am putut participa la Campionatul European, pentru că am putut acumula multă experienţă. Am întâlnit jucători foarte buni, iar cel mai mult m-a impresionat francezul Dinart. Bineînţeles că şi Karabatic sau Entrerrios mi-au plăcut foarte mult, însă Dinart este un apărător fantastic. A fost o experienţă extraordinară pentru mine, am învăţat foarte multe lucruri, dar din păcate după un început foarte bun, în care am remizat cu Franţa, am cedat foarte uşor în următoarele două partide. Am evoluat însă în cea mai grea grupă“, a declarat pivotul maghiar. În altă ordine de idei, pivotul ceh Martin Prachar a ţinut să fie prezent la antrenamentul de ieri al echipei pentru a-şi putea lua rămas bun de la foştii coechipieri. Prachar va evolua până la finalul campioantului, sub formă de împrumut, la ocupanta locului 3 în LN, Ştiinţa Bacău.