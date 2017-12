„Schulz Culori” a oferit unui constănţean o Dacie Logan

Firma „Schulz Farben und Lack Fabrick”, din Germania, care a deschis un magazin de lacuri şi vopsele în interiorul BauMax, a organizat o tombolă pentru clienţii care au trecut pragul magazinului în perioada 30 noiembrie-17 decembrie şi au achiziţionat produse în valoare de 50 lei. Extragerea câştigătorilor a avut loc sâmbătă dimineaţă, în prezenţa unui avocat, a reprezentantului din Germania al firmei „Schulz Farben und Lack Fabrick”, Wolfgang Seibold, şi a directorului de vânzări al filialei din România, „Schulz Culori” SRL Sibiu, Alexandru Marica. Locul trei a fost ocupat de Nicolae Secuiu, din Murfatlar, care a câştigat un DVD player marca LG, pe locul doi s-a situat Fănica Dobreanu, din Topalu, care a câştigat un telefon mobil Nokia, iar câştigătorul marelui premiu, un autoturism marca Dacia Logan, de culoare roşie, este Eugen Gheorghe Toma, de 51 ani, din Constanţa. „Nu mi-a venit să cred cînd am fost sunat, am crezut că e o glumă. Chiar aveam nevoie de maşină, tocmai o vândusem pe a mea, o Dacie din 1999, şi intenţionam să îmi cumpăr alta, dar am tot amânat momentul. Parcă am aşteptat-o pe aceasta! A venit ca o mănuşă. E pentru prima oară în viaţa mea când câştig ceva”, a declarat Eugen Toma. El a adăugat că, în urmă cu o săptămână, a cumpărat var lavabil de la „Schulz Culori” pentru a-şi renova dormitorul şi a completat talonul de participare la tombolă mai mult la îndemnul vânzătorului. Eugen Toma a plecat acasă, sâmbătă, la volanul noii sale maşini. Firma „Schulz Farben und Lack Fabrick” este prezentă de 40 de ani pe piaţa din Germania şi de un an a ajuns şi în România. „Producem var lavabil, lacuri şi tencuieli decorative şi le furnizăm sub denumirea propriei mărci, Genius Pro, care aparţine BauMax-ului. Avem un contract în derulare cu BauMax şi am decis să organizăm această tombolă din dorinţa de a promova pe piaţa constănţeană BauMax şi marca proprie, Genius Pro, nume noi şi încă necunoscute în acest oraş. Am ales o Dacie Logan întrucât suntem în România. Vindem marfă aici şi dorim să fim cât mai aproape de clienţi, să promovăm produsele autohtone”, a declarat reprezentantul din Germania al firmei „Schulz Farben und Lack Fabrick”, Wolfgang Seibold. „Firma noastră are contracte cu mai multe lanţuri de magazine din România, pentru care fabrică diferite produse cu specificul fiecărui magazin, însă sub denumirea mărcii proprii, şi o comercializează prin intermediul acestora”, a afirmat directorul de vânzări al filialei din România, „Schulz Culori” SRL Sibiu, Alexandru Marica.