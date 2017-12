Schumacher schia cu o viteză normală pentru nivelul său

Anchetatorii accidentului la schi suferit de Michael Schumacher au declarat, miercuri, că normele de marcare a pârtiilor au fost respectate de staţiunea Meribel, schiurile utilizate de fostul pilot nu au cauzat accidentul, iar acesta schia cu o viteză normală pentru nivelul său în acest sport. Procurorul din Albertville, Patrick Quincy, a afirmat că pârtiile au fost marcate în conformitate cu normele în vigoare, iar comandantul plutonului de jandarmerie montană, Stephane Bozon, a precizat că schiurile nu au cauzat accidentul. De asemenea, Quincy a subliniat că imaginile surprinse de camera de pe casca fostului pilot de Formula 1 arată că Schumacher schia cu o viteză normală pentru un schior de asemenea nivel, pe o astfel de pârtie.

„Schumacher a mers pe pârtia roşie. A mers între trei şi şase metri în afara traseului marcat şi nu părea să reducă viteza. În acel moment, schiurile sale au atins o pietricică aflată la suprafaţă. El şi-a pierdut echilibrul şi a căzut. S-a lovit cu capul de o piatră situată la circa trei metri mai jos. Piatra care a ieşit la suprafaţă şi cea de care s-a lovit la cap se află la circa opt metri de marginea pârtiei. Schumacher a rămas ţintuit la sol, la nouă metri de pârtie. Am examinat elementele, filmul de pe casca lui Schumacher. Trebuie să determinăm cu exactitate locul căzăturii şi viteza cu care schia. Am avut mai multe audieri şi am făcut expertize în cazul schiurilor şi căştii. Anchetatorii trebuie să vizioneze filmul imagine cu imagine. Filmul durează două minute, dar nu putem spune că acesta prezintă întregul accident”, au declarat anchetatorii.

Michael Schumacher, septuplu campion mondial la Formula 1, a fost rănit grav într-un accident de schi, la 29 decembrie, în staţiunea franceză Meribel. Germanul a fost operat până acum de două ori, fiind în comă indusă de la internarea în spital.