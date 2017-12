"Sistem" se numără printre trupele care fac senzaţie la fiecare concert susţinut, bucurîndu-se de o apreciere deosebită din partea publicului. Nici recitalul prezentat miercuri seară, în incinta Tomis Mall, nu a fost altfel, cei şase componenţi ai grupului susţinînd un show incendiar, plin de culoare, sunete şi... flăcări. Deşi organizat în timpul săptămînii, concertul celor de la "Sistem" a adunat o mulţime impresionantă de fani, în mare parte tineri, amatori de senzaţii... "tari" şi muzică bună. Deşi a început cu aprox. 30 de minute după ora programată, fanii au aşteptat cu nerăbdare şi interes concertul, care, aşa cum era de aşteptat, a început în forţă. Percuţioniştii au incendiat atmosfera... la propriu, recitalul fiind “condimentat“ cu scîntei, mişcări acrobarice, confetti şi... un sunet de excepţie.

Zoli, liderul trupei, Flo, dar şi DJ-ul care a întregit, recent, formaţia "Sistem", au dialogat în permanenţă cu publicul, oferind un show interactiv de senzaţie. După primele piese, toată lumea a renunţat la inhibiţii, dansînd şi cîntînd alături de artişti. Piese ca "Senzaţii", "Emoţii" şi "Let's Me Try" au fost aplaudate la scenă deschisă, fiind cîntate atît de artişti, cît şi de public, adolescenţii dansînd frenetic pe ritmurile celor de la "Sistem". Scînteile, apropierea de public, mişcările acrobatice făcute de membrii trupei au fost doar cîteva dintre "ingredientele" super-show-ului oferit de "Sistem" la Constanţa. Timp de aprox. 40 de minute, cît a durat recitalul, toţi cei prezenţi au avut aceleaşi reacţii, acelaşi suflet, aceeaşi inimă, care a bătut în ritmul dictat de Zoli & co. Formaţia şi-a încheiat reprezentaţia cu cea mai recentă piesă, "Never", inclusă pe albumul "SistemPo“, care a adus un alt val de aplauze, încă de la primele acorduri ale melodiei. "Constanţa este unul dintre oraşele unde ne place să mergem, însă doar cei care locuiesc aici reuşesc să înţeleagă, cu adevărat, frumuseţea mării", a mărturisit, în timpul concertului, Flo, constănţeanul din trupa "Sistem".