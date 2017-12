SCJU, aprovizionat!

Pentru perioada sărbătorilor pascale, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa are asigurat necesarul de medicamente de urgenţă şi materiale sanitare, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. El a spus că vor fi asigurate şi liniile de gardă, astfel încât populaţia care va avea nevoie de asistenţă medicală să nu întâmpine probleme. Medicii speră, totuşi, ca oamenii să ia în calcul sfaturile care au tot fost date în ultima perioadă şi să nu ajungă la spital. Din păcate, an de an, Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) a SCJU a fost supraaglomerată. Au fost atât pacienţi cu probleme digestive provocate de consumul de alimente în exces, dar şi pacienţi cu probleme cauzate de consumul, peste măsură, de alcool. Medicii îi atenţionează pe cei care vor ajunge la UPU că, în cazul în care va fi aglomerat, timpul de aşteptare va creşte, dar este bine de ştiut că toate cazurile vor fi preluate în funcţie de gravitate, în niciun caz după ordinea sosirii la UPU.