SCJU cere bani pentru o staţie nouă de sterilizare

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) “Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa are nevoie de o nouă staţie de sterilizare, cea existentă fiind depăşită din punct de vedere tehnic, ea având o vechime de peste 20 de ani, a anunţat, ieri, managerul dr. Dan Căpăţână. El a declarat că va cere sprijin financiar Ministerului Sănătăţii (MS), suma necesară estimată fiind de aproximativ 2,2 milioane euro. “Actuala unitate sanitară are nevoie de un sistem nou, astfel încât să fim în pas cu ceea ce impune Sănătatea secolului XXI. Trebuie să putem steriliza nu doar echipamentul de lucru, ustensilele, ci şi saltelele, paturile”, a spus dr. Căpăţână. Din fericire, managerul a dat asigurări că nu se pune problema de riscuri pentru pacienţi, în contextul vechimii actualei staţii, însă ea presupune costuri cu mult mai mari pentru SCJU. “În ultimele trei luni am fost nevoiţi să o reparăm de cinci ori”, a spus el.