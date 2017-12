„Şcoala altfel”, la Muzeul „Callatis”

Săptămâna „Şcoala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun!” a adus, la Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia, numeroşi vizitatori, elevi ai instituţiilor de învăţământ din mai multe localităţi constănţene. Cu acest prilej, muzeul callatian a organizat două evenimente deosebite. Primul a constat într-un simpozion dedicat Jandarmeriei Române, la aniversarea a 163 de ani de la înfiinţare. Cel de-al doilea a purtat publicul „Pe aripile culturii chineze”, o expoziţie de fotografie realizată în colaborare cu Universitatea „Andrei Şaguna” şi Consulatul General al Republicii Populare Chineze din Constanţa.

„Ştiind că urma să avem mulţi elevi în vizită, am hotărât să organizăm şi două evenimente care să le atragă şi mai mult interesul. Chiar din prima zi a săptămânii „Şcoala altfel”, am organizat simpozionul dedicat Jandarmeriei Române. Au fost prezenţi numeroşi elevi, dar şi personalităţi ale judeţului Constanţa. În a doua zi a săptămânii, am vernisat o expoziţie temporară cuprinzând 61 de tablouri ce prezintă istoria şi tradiţiile culturii chineze, dar şi 57 de fotografii realizate de consulul general al Chinei la Constanţa, Su Yanwen şi soţia sa, Zhen Shuqin”, a spus gazda manifestării, directorul muzeului callatian, dr. Sorin Marcel Colesniuc.