Şcoală centenară, reabilitată din temelii

Înainte de anul 1900, în satul Dumbrăveni, o localitate frumoasă din judeţul Constanţa, se construia o şcoală. A fost mândria satului, după cum ne spun persoanele trecute de a doua tinereţe că le povesteau părinţii lor. Cutremurul din 1939 a făcut ca şcoala să se degradeze serios, necesitând o reabilitare capitală. De atunci, generaţii după generaţii au învăţat în aceeaşi şcoală. Au trecut mai bine de 110 ani şi timpul şi-a pus amprenta asupra clădirii care, de la an la an, nu a mai fost reabilitată, ci doar cârpită pe ici, pe colo, înainte de fiecare început de an şcolar. Aşa se face că, în vremurile noastre, clădirea şcolii era deja considerată o dărăpănătură în care profesorii îşi făceau cu teamă meseria. Le era teamă că, dacă nu începe o reabilitare capitală, clădirea s-ar putea deteriora atât de rău încât să se prăbuşească. Şi aveau dreptate, pentru că, atunci când s-au apucat de renovat, constructorii au ajuns la concluzia că oricând exista pericolul ca pereţii să cedeze. Anul trecut, în toamnă, a fost începută reabilitarea şi s-a lucrat la clădire atât cât a permis vremea. Din cauza iernii, lucrul a fost întrerupt, dar proiectul a fost reluat imediat ce temperaturile au crescut. Inspiraţi, constructorii au început reabilitarea clădirii cu lucrările de consolidare a pereţilor. „Dacă ar fi început să decoperteze clădirea înainte de consolidarea zidurilor, exista riscul ca ele să se prăbuşească. De fapt, doar zidurile au rămas din vechea clădire. În rest, totul e nou. Am schimbat acoperişul, am schimbat pardoselile, tavanele, tâmplăria, absolut totul“, a declarat primarul comunei Dumbrăveni, Gheorghe Cenuşă.

MAI MODERNĂ, MAI FRUMOASĂ Şi nu doar atât. Cei peste 100 de elevi din localitate vor învăţa, din toamnă, în şase săli de clasă, în loc de patru, câte existau până acum. Clădirea a fost extinsă cu cele două săli, la care se mai adaugă alte câteva încăperi, să le spunem... anexe. Acolo, reprezentanţii şcolii vor depozita alimentele pe care trebuie să le distribuie copiilor prin programul „Laptele şi cornul“. Tot acolo vor fi duse materialele didactice atât de necesare meseriei de dascăl. „Noua“ clădire va avea şi grupuri sanitare interioare, adică cei mici nu vor mai fi nevoiţi să îndure frigul iarna şi mirosurile pestilenţiale când se încălzeşte vremea. A fost amenajată şi o rampă pentru persoanele cu handicap. E musai să existe. Aşa cer normele europene. Şi e mai bine să fie pregătită odată cu reabilitarea clădirii decât să fie improvizată ulterior, aşa cum era până acum. Una peste alta, primarul e foarte mândru de clădirea în care, din toamnă, vor învăţa elevii din localitatea sa. „Eu locuiesc într-o casă, zic eu, frumoasă şi modernă, dar şcoala... întrece orice aşteptare a oricărui localnic. E frumoasă şi foarte bine făcută. Săptămâna viitoare terminăm cu toate lucrările şi, până când va începe anul şcolar, vom pregăti şi spaţiile verzi, cel de joacă şi pentru sport“, a mai spus primarul. Aşa se face că şcoala a redevenit mândria satului.