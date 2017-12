Şcoală de de meserii bazată pe sistemul de educaţie dual, cu clase de montatori de pardoseli

Fundaţia “Dr. Iuga de Sălişte” şi Colegiul Naţional Tehnic de Construcţii şi Arhitectură „Christian Kertsch” din Braşov organizează, astăzi, la sediul Colegiului, ceremonia de deschidere a Şcolii de Meserii “Dr. Iuga de Sălişte”, prima şcoală de meserii din Europa de Est bazată pe sistemul de educaţie dual, care va funcţiona cu clase de parchetari şi linolişti, şi la care se pot califica ucenici din întreaga ţară. Şcoala va fi copia fidelă a celei de la Neustadt an der Aisch (Germania), specialişti germani participînd direct la pregătirea dascălilor români. (În Germania, peste 60% din absolvenţii învăţămîntului obligatoriu de nouă clase urmează o şcoală de meserii.) Specialiştii germani vor participa la toate examinările practice ce vor avea loc la Şcoala de Meserii “Dr. Iuga de Sălişte”, alături de specialişti desemnaţi de Asociaţia Montatorilor de Pardoseli din România. “La noi, şcolile de arte şi meserii, singurele tipuri de şcoli care pregătesc meseriaşi, sub patronatul Ministerului Educaţiei, sînt de fapt un cocktail între învăţămîntul teoretic şi cel practic, iar meseriaşii rezultaţi sînt tot un fel de cocktail, în sensul că nu asimilează nici cunoştinţele teoretice de cultură generală şi nici nu devin buni meseriaşi, părţii practice acordîndu-i-se prea puţin timp. În plus, practica în înterprindere este sublimă şi lipseşte cu desăvîrşire. Acest sistem de învăţămînt este concurat de sistemul dual din ţări precum Germania, Austria sau Elveţia, care se bazează pe pregătirea ucenicului la cererea întreprinderilor. Acelaşi sistem îl vom introduce şi noi, în cadrul primelor clase de montatori de pardoseli”, a declarat, în urmă cu un an, la Constanţa, la organizarea primului Concurs Naţional al Montatorilor de Pardoseli, vicepreşedintele Fundaţiei “Dr. Iuga de Sălişte”, Marius Filipaşcu.

Funcţionarea efectivă a Şcolii, cu clase de parchetari (montatori pardoseli din lemn) şi linolişti (montatori pardoseli elastice), va începe în noiembrie. Sistemul de învăţămînt dual presupune ca elevii să fie ucenici trimişi de firmele la care sînt angajaţi, urmînd ca aceştia să fie pregătiţi timp de 11 săptămîni, în fiecare an şcolar, în rest lucrînd în firmele angajatoare. Perioada de pregătire va fi de trei ani, iar diplomele pe care le vor primi absolvenţii la finalul cursurilor teoretice şi practice vor fi recunoscute în Uniunea Europeană. Deschiderea Şcolii reste rezultatul unei preocupări de peste doi ani, timp în care Fundaţia a fost sprijinită de reprezentanţi ai Asociaţiei Europene pentru Promovarea Educaţiei Profesionale a Montatorilor de Parchet şi a Montatorilor de Pardoseli - EUFA P+F, Germania, precum şi ai Şcolii de Meserii Neustadt an der Aisch şi Camerei Meseriaşilor a Franconiei de Mijloc, Nurnberg. Cu ocazia ceremoniei de deschidere a Şcolii, va avea loc şi prima ediţie a simpozionului internaţional “Pardoseli - materiale, tehnologii şi pregătire profesională”, organizat în colaborare cu Facultatea de Ingineria Lemnului din cadrul Universităţii Transilvania, precum şi o suită de seminarii cu teme specializate. De asemenea, vor avea loc consfătuiri între profesorii/conducerea Şcolii române de meserii şi profesorii/conducerea Şcolii germane partenere, cu participarea domnului Heinz Brehm, preşedintele EUFA P+F. Potrivit afirmaţiilor lui Marius Filipaşcu, toate aceste manifestări sînt incluse în preocupările Fundaţiei “Dr. Iuga de Sălişte” privind informarea şi pregătirea tehnică a specialiştilor din domeniu, de la omul de ştiinţă şi dascăl, la meseriaş, şi, în final, la ucenic.