Şcoală de vară pentru economişti, la Constaţa

Constanţa găzduieşte, până pe 15 iulie, a treia ediţie a şcolii de vară Black Sea Summer University (Universitatea de vară Marea Neagră), organizată de Asociaţia Studenţilor în Economie şi Business şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa. Evenimentul are loc în campusul universităţii constănţene şi are ca temă „Strategy and innovation” („Strategie şi inovare”). Printre subiectele abordate se vor regăsi teme precum competivitatea şi inovarea, strategii dinamice de negociere şi securitatea energetică în zona Mării Negre. La şcoala de vară vor participa şi reprezentanţi ai două universităţi de top din lume: Harvard şi Massachusetts Institute of Technology – MIT. De asemenea, participanţii, care provin din România, Ucraina, Rusia, Azerbaijan, Turcia, Moldova, Olanda, Armenia şi Serbia, pot discuta şi cu reprezentanţi ai Google România, precum şi ai unor unităţi bancare din ţară şi ai unei prestigioase companii de servicii profesionale de consultanţă şi audit din lume, Partener PriceWaterhouseCoopers Romania. (A.J.)