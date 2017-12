Şcoală de vară pentru elevi

Reprezentanţii Comisiei Fulbright Româno-Americană (programul Fulbright este cel mai prestigios program de schimburi culturale, ştiinţifice şi educaţionale desfăşurat de SUA în întreaga lume - n.r.), în parteneriat cu Colegiul Naţional „Mircea cel Batrân” (CNMB) din Constanţa organizează, în perioada 28 - 30 august 2012, o Şcoală de Vară adresată elevilor din judeţul Constanţa care, în toamnă, vor începe clasele a X-a şi a XI-a. Evenimentul are ca scop încurajarea şi sprijinirea elevilor merituoşi în direcţia continuării studiilor în SUA. Şcoala de Vară se va desfăşura cu susţinerea financiară a Comisiei Fulbright Româno-Americane şi a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. Admiterea participanţilor se va face pe baza mediei generale din anii şcolari precedenţi (peste 9,30 şi nota 10 la purtare) şi a unei recomandări din partea unui profesor. De asemenea, cei care doresc să participe vor trebui să trimită şi un eseu în care să răspundă la întrebarea „Why would you like to study in the USA?” („De ce vrei să studiezi în USA?”). Încheierea perioadei de aplicaţie va avea loc pe 20 august, la ora 10.00, pe 24 august urmând să aibă loc înştiinţarea celor admişi în Şcoala de vară. Aplicaţiile pot fi trimise, potrivit reprezentanţilor CNMB, pe site-ul Comisiei Fulbright Româno-Americană. (A.J.)