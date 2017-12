Şcoală fără combustibil

La Adamclisi, primarul Anton Burcea întâmpină probleme în privinţa asigurării combustibilului pentru încălzirea şcolilor pe timpul rece. „Dacă la şcolile din satele Urluia şi Zorile nu avem probleme pentru că am avut bani la bugetul local şi am cumpărat lemne, acolo şcolile având sobe, la şcoala din Adamclisi, alta e situaţia. Unitatea şcolară funcţionează cu centrală termică, dar nu putem asigura combustibilul lichid din lipsă de fonduri. Am avut noroc cu vremea mai caldă, pentru că nu a fost nevoie să punem centrala în funcţiune, dar în curând probabil că va trebui să o pornim, pentru că vremea se răceşte. Mai avem o rezervă de 1.000 de litri de combustibil, dar nu ne va ajunge decât două sau trei săptămâni”, a declarat primarul. Singura speranţă a elevilor pentru a trece cu bine iarna este sprijinul de la Consiliul Judeţean Constanţa, potrivit afirmaţiilor lui Burcea.