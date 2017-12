Şcoala generală va intra în reabilitare

PROIECT După câţiva ani de aşteptare, timp în care a fost refuzată de câteva ori de guvernările portocalii, administraţia locală din comuna Comana a primit, zilele trecute, „undă verde” pentru reabilitarea şcolii generale din satul Comana. Primarul Ion Adam a declarat că Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a semnat, zilele trecute, contractul de finanţare, pentru refacerea din temelii a şcolii cu clasele I – VIII, contract care are o valoare de 1,3 milioane de lei, la care se adaugă TVA. Primarul din Comana a spus că proiectul de refacere a şcolii se va derula cu fonduri de la Banca Mondială. Potrivit primarului, reabilitarea şcolii înseamnă refacerea structurii de rezistenţă, refacerea acoperişului, lucrări de zidărie şi vopsitorie, dar şi dotarea cu mobilier. În plus, spune primarul, proiectul mai cuprinde şi extinderea corpului de clădire în care funcţionează instituţia de învăţământ, prin construirea a două noi săli de clasă. ”Şcoala din Comana este extrem de veche şi necesită refacerea din temelie. Sălile de clasă vor fi altfel compartimentate, elevii urmând a avea cu totul şi cu totul alte condiţii de a învăţa. În plus, şcoala va fi extinsă şi cu grupuri sanitare, care, în prezent, sunt undeva în afara clădirii”, a spus Ion Adam.

LICITAŢIE Primarul din Comana a adăugat că vor fi schimbate şi centrala termică, şi gardul şcolii, lucrări care se vor executa cu fonduri de la bugetul local. Licitaţia pentru stabilirea constructorului va avea loc la începutul lunii viitoare, iar demararea propriu-zisă a lucrărilor se va face până la finele anului.