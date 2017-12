Şcoala începe şi la penitenciar

La Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă are loc astăzi, începând cu orele 11.30, deschiderea noului an şcolar pentru deţinuţii care au optat să urmeze cursurile şcolare sau să-şi continue studiile. Este vorba despre 43 de persoane private de libertate: 24 în clasele I - IV şi 19 în clasele V - VIII. Cursurile vor fi susţinute de profesori din cadrul Colegiului Agricol Poarta Albă, în conformitate cu programa şcolară naţională. În cadrul festivităţilor, va fi citit mesajul transmis cu ocazia deschiderii noului an şcolar de cms. şef de penitenciare Marian Dobrică, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (R.M.)