Şcoala începe şi la penitenciarul Poarta Albă

În incinta Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă are loc astăzi o ceremonie prin care se marchează începerea noului an şcolar pentru persoanele private de libertate care au fost înscrise în forma de învăţământ gimnazial, clasele I – VIII. Astfel, noul an şcolar va începe pentru 29 persoane private de libertate, 19 elevi în clasele I – IV şi zece elevi în clasele V – VIII. Cursurile vor fi susţinute de profesori din cadrul Colegiului Agricol Poarta Albă, conform programei şcolare naţionale. Evenimentul va fi precedat de o slujbă susţinută de preotul penitenciarului, urmată de transmiterea mesajului chestorului Ioan Băla - directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.