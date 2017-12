Şcoala „Nicolae Spirescu“, de zece ani în slujba baletului

La Casa de Cultură din localitatea Cumpăna era, ieri, spre orele amiezii, o atmosferă de poveste. Zeci de copii zglobii de toate vârstele făceau spectacol prin vivacitatea lor şi prin ţinutele de basm: tutuuri diafane şi multicolore, „accesorizate” cu poante sau cu balerini. Este vorba despre vedetele Şcolii de Balet „Nicolae Spirescu” din Cumpăna, care se pregăteau cu emoţie, dar şi cu dezinvoltură, să înceapă spectacolul aniversar al instituţiei în care au învăţat „ABC-ul” dansului, de la coregrafele Eva şi Teodora Spirescu.

„Le mulţumesc părinţilor şi bunicilor care, în urmă cu zece ani, au avut încredere în noi şi şi-au lăsat copiii şi nepoţii la balet. (....) Acestea sunt valorile comunei Cumpăna, iar eu nu fac altceva decât să le scot la lumină. Aceşti copii sunt cei mai buni ambasadori ai Cumpenei”, a spus, în deschiderea spectacolului aniversar, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju. Aceasta, la fel ca şi directorul şcolii de balet, Nicolae Spirescu, au amintit de reticenţa cu care, în urmă cu zece ani, era întâmpinată ideea de a face o şcoală de balet în mediul rural.

„SPĂRGĂTORUL DE NUCI“ Spectacolul aniversar s-a deschis cu selecţiuni dintr-un spectacol de poveste: „Spărgătorul de nuci”. Elevele Şcolii de Balet „Nicolae Spirescu” au fost protagonistele unei călătorii coregrafice, prezentând momente de dans chinezesc, spaniol şi rusesc. Nu a lipsit nici dansul pastoral, iar valsul florilor a încheiat prima parte a spectacolului.

DE LA CLASIC LA CONTEMPORAN „În acest an, am insistat mai mult pe tehnică, pe tehnica de poante. Am comandat, la Sibiu, tutuuri, iar la tutuuri e nevoie de poante, şi din punct de vedere tehnic, şi din punct de vedere estetic. Am ales să prezentăm, în prima parte a spectacolului, numere de dans clasic de virtuozitate din „Spărgătorul de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski. În fiecare an, am încercat să centralizăm repertoriul spectacolului de final de stagiune pe un balet clasic. Pentru partea a doua, am pregătit variaţii din balete clasice, precum „Giselle” sau „Frumoasa din pădurea adormită”, dar şi din balete neoclasice sau moderne, care se folosesc la gale de balet”, a spus directorul Şcolii de Balet, Nicolae Spirescu. Acesta a mai amintit că şcoala pe care o conduce este o pepinieră pentru tinerele talente care aleg să se exprime prin intermediul dansului, o parte dintre ele alegând baletul de performanţă sau îndreptându-se spre alte stiluri de dans, de la cel popular la cel sportiv.

Pe lângă cei peste 30 de cursanţi ai şcolii de balet, au evoluat ieri, pe scena Casei de Cultură din Cumpăna, şi invitaţi din Constanţa, de la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, dar şi de la Şcoala de Balet a Teatrului „Oleg Danovski”. De la spectacolul de gală nu au lipsit cele două vedete ale Şcolii „Nicolae Spirescu”, Andreea Soporan şi Andreea Colgiu, în prezent eleve la Colegiul „Regina Maria”.