Şcoală nouă pentru elevii I - VIII

După mult timp de aşteptare, elevii din Amzacea vor avea, din 2012, o şcoală nouă, ultramodernă. Acest lucru va fi posibil după ce administraţia locală a obţinut o finanţare guvernamentală, pentru construirea unei noi şcoli cu cinci clase. Primarul Constantin Radu a declarat că, în plus, şcoala va avea şi un cabinet de informatică, de care vor beneficia toţi elevii claselor I-VIII din cadrul şcolii generale Amzacea. “Avem aparatura necesară, pe care am obţinut-o printr-un program guvernamental. Acum o vom amenaja şi pe aceasta, pentru ca elevii să poată studia în condiţii optime“, a declarat Constantin Radu. El a adăugat că noua şcoală va fi la standarde europene, „pe care copiii din Amzacea o merită din plin, în condiţiile în care actualul imobil în care funcţionează şcoala generală are o vechime de peste 100 de ani. „Cu toate că, în urmă cu cinci ani, actuala şcoală a fost reabilitată complet, atât cât am putut să o reabilităm, elevii din Amzacea aveau nevoie de condiţii mai bune de învăţat”, a spus Radu. El a adăugat că, după construirea noii şcoli, actualul corp de clădire va fi transformat în grădiniţă. Primarul Constantin Radu a mai afirmat că lucrările la noua şcoală au început în urmă cu aproximativ două săptămâni, lucrările urmând a fi finalizate în luna septembrie 2012.