Şcoală reabilitată cu bani de la bugetul local

CURSURI ÎN CONDIŢII MAI BUNE Elevii şi preşcolarii din Dumbrăveni învaţă în condiţii moderne pentru că Primăria s-a ocupat de reabilitarea unităţilor de învăţământ din comună. În doar trei ani de mandat în fruntea locuitorilor comunei, primarul Gheorghe Cenuşă a reuşit să modernizeze toate cele patru unităţi şcolare din comună, două grădiniţe şi două şcoli generale. Primarul spune că acum elevii au parte de cele mai bune condiţii şi au ocazia să înveţe şi mai bine decât înainte tocmai pentru că au ore în unităţi de învăţământ cu care se pot mândri. „Am reuşit să modernizez toate unităţile şcolare din comună, iar acum elevii şi preşcolarii pot veni cu plăcere la şcoală”, a spus primarul.

UNITATE ŞCOLARĂ MODERNĂ „Şcoala generală din Dumbrăveni a fost reabilitată şi în interior şi la exterior. Din punctul meu de vedere, şcoala noastră are dotări mai bune chiar decât o unitate şcolară din oraş. Acum are parchet nou, geamuri termopan, sală pentru depozitare, sală pentru cadre didactice, clase corespunzătoare pentru desfăşurarea orelor şi dotare cu mobilier adecvat vârstei elevilor. Am fost nevoiţi să schimbăm centrala termică pentru că instalaţia veche nu mai era funcţională”, a declarat edilul. Valoarea totală a costurilor reabilitărilor la şcoala din Dumbrăveni a ajuns 60.000 de lei, bani asiguraţi de la bugetul local. „În plus, am împrejmuit clădirea şcolii, care cuprinde şi grădiniţa, cu un gard metalic foarte înalt. Am ales să fie un gard rezistent şi mai înalt pentru că elevii au un teren de fotbal, iar atunci când se joacă cu mingea o mai scapă în stradă”, a declarat Cenuşă. Elevii au şi un cabinet de informatică dotat cu 28 de calculatoare aduse de Consiliul Judeţean Constanţa.