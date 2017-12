Şcoala românească este prea veche şi insuficient corelată cu cerinţele pieţei

Cursurile predate în şcoală sunt prea vechi şi necorelate cu oportunităţile şi cerinţele de pe piaţa muncii, rezultă dintr-un studiu prezentat, vineri, la deschiderea Târgului Internaţional al Absolvenţilor. Studiul a vizat identificarea şi catalogarea competenţelor dobândite în şcoală (liceu şi universitate) şi a competenţelor solicitate la angajarea absolvenţilor pe patru domenii de activitate - IT, FMCG ( Fast Moving Consumer Goods), telecom şi auto. Gradul de acoperire a competenţelor solicitate pe piaţa muncii, realizat prin cursuri în şcoală pe domenii de interes cu oportunităţi pe piaţa muncii, este mai mare pentru procesare de text (43%), baze de date (34%), sisteme de operare (31%), webdesign (28%), design (23%) şi mai mic pentru competenţe precum e-commerce şi cele de project management, care sunt puţin acoperite în şcoală. Specialiştii consideră că materia predată în şcoală este prea veche, iar rata de schimbare a conţinuturilor cursurilor este mică raportat la dinamica pieţei şi a domeniului IT. De asemenea, conţinutul cursurilor este insuficient corelat cu oportunităţile şi cerinţele de pe piaţa muncii, nu este armonizat cu cerinţele din UE sau cu trainingurile interne pe entry level şi, de multe ori, acestea nici nu sunt predate de personal de specialitate, se mai arată în studiu. În plus, cursurile predate în şcoală nu au legătură cu dorinţa de carieră a tinerilor. La polul opus, piaţa are nevoie de dezvoltarea de aptitudini soft şi hard în proporţii aproape egale, de conţinuturi relevante, competenţe de mobilitate pe piaţa muncii, productivitate, eficienţă în proces, creativitate şi spirit antreprenorial. Elevii de liceu, studenţii şi absolvenţii interesaţi de găsirea unui loc de muncă, de începerea unui curs de practică sau de obţinerea unei burse pot participa, inclusiv sâmbătă, la Târgul Internaţional al Absolvenţilor, eveniment care îşi propune facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii. Prima ediţie a Târgului Internaţional al Absolvenţilor reuneşte oferte integrate care facilitează accesul absolvenţilor la continuarea studiilor, la piaţa muncii, dar şi la o viaţă independentă financiar, tinerii putând obţine informaţii despre studii universitare sau postuniversitare, promovate de colegii şi universităţi din ţară şi din străinătate, despre finanţarea studiilor prin burse şi granturi, programe de internship sau de antreprenoriat, cursuri şi traininguri sau despre joburi entry level.