Școala Veche a obținut marele premiu la Constanța Streetplay

Constanța Streetplay, turneul de streetball 3X3 care s-a desfășurat în weekend pe terenurile special amenajate în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia, a fost urmărit cu interes de iubitorii baschetului, care, în afara partidelor care au decis învingătoarele, s-au putut delecta și cu alte surprize oferite de organizatori. Au fost demonstrații ale uneia dintre cele mai tari trupe de freestyle din lume, „Da Move Crew”, la care a fost prezentă și cântăreața Alexandra Stan, o partidă demonstrativă, în care au evoluat componenții naționalei de baschet 3X3, Angel Santana, Adrian Trandafir și Adrian Tudor, Alex Arginteanu, multiplul câștigător al concursurilor de Strongman, handbaliștii Claudiu Subțirică și Bogdan Munteanu, de la HC Dobrogea Sud, iar concursurile organizate pentru public au întreținut și ele atmosfera, contribuind la un spectacol magnific. Duminică seară, la concurență cu finala EURO 2016, s-au disputat ultimele partide ale turneului, care au decis învingătoarele.

Iată rezultatele înregistrate în finale - sub 14 ani feminin: FIREbball - Magic Stars 5-14; sub 14 ani masculin: FC RUPETOT - punct și virgulă 15-4; sub 18 ani feminin: M.G.M.C. - Fructe de mare 5-3; sub 18 ani masculin: F.B.I. și păcătoșii - Oha 13-12; peste 35 de ani masculin: Final New Age - Old Saiyans 8-13; open feminin: Ra Devils - CACTUS 21-3; open masculin: Școala Veche - Rahova's Finest 18-13.

„A fost super-frumos. Am venit cu plăcere la turneu, care a fost unul puternic. Finala a fost exact cum ne așteptam. Am venit la Constanța, ne-am distrat, dar dacă nu ești pregătit nu poți câștiga. Ne-am concentrat și sper că am oferit un spectacol frumos”, a declarat Mihai Văcărescu, unul dintre componenții formației învingătoare în turneul open masculin, Școala Veche, care s-a calificat pentru marea finală de la București, programată în perioada 26-28 august.

Premiile totale ale turneului au fost în valoare de 20.000 de lei, iar câștigătoarea turneului open la masculin, Școala Veche, a primit suma de 5.000 de lei.

„A fost senzațional. Un turneu extrem de reușit, foarte multă lume, o atmosferă deosebită”, a spus Andrei Talpeș, președintele Asociației Terra Semper Fidelis. Următorul turneu, „Casino Streetball”, va avea loc la 6 și 7 august, tot la Constanța.

