Şcoala începe pe 17 septembrie

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a anunţat că noul an şcolar va începe la 17 septembrie, ca urmare a numeroaselor solicitări venite din partea părinţilor, dar şi pentru că, astfel, va fi o săptămână în plus pentru pregătirea unităţilor de învăţământ. „Au fost foarte multe solicitări din partea părinţilor. Este corect să răspundem acestora”, a spus ministrul Educaţiei, care a precizat că decizia începerii anului şcolar la 17 septembrie a fost luată în şedinţa de Guvern de sâmbătă. Andronescu a subliniat că amânarea începutului de an şcolar va oferi încă o săptămână pentru rezolvarea problemelor pe care le au şcolile, inclusiv cele legate de clasa pregătitoare, introdusă în premieră în ciclul primar. Anul şcolar 2012-2013 ar fi trebuit să înceapă, potrivit calendarului iniţial anunţat de Ministerul Educaţiei, la 10 septembrie.

Agenţii economici din industria turistică au salutat decizia guvernanţilor, care oferă posibilitatea familiilor de a-şi prelungi vacanţa de vară cu încă o săptămână. „Industria turismului salută decizia Guvernului României de a prelungi vacanţa de vară a elevilor. Această decizie va contribui la prelungirea vacanţelor în destinaţiile turistice româneşti, în general, şi mai ales în destinaţiile montane şi pe litoralul românesc, unde turiştii pot beneficia de tarife speciale prin intermediul programelor „O săptămână la munte”, „Litoralul pentru toţi” şi „Litoralul pentru toţi - All Inclusive””, a declarat preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică (FAPT) din România, totodată şi preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism şi al Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin. Pentru programul „Litoralul pentru toţi”, un sejur de 6 nopţi/persoană costă, la un hotel de o stea, 179 de lei, fără mic dejun, iar la un hotel de cinci stele, 549 lei cu mic dejun inclus. Pentru programul „Litoralul pentru toţi - All Inclusive”, un sejur de 5 nopţi/persoană costă, la un hotel de 3 stele, 695 de lei, iar la unul de 5 stele, 895 lei.