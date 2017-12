Scoica Land își aruncă gunoaiele la întâmplare?

09:16:09 / 28 Iunie 2014

Poluare Scoica Land

Va aduc in antentie si crematoriul ilegal pe care il are in curte si care polueaza intreaga zona!! Pe langa asta are si o "ferma" de porci de la care vine un miros ingrozitor. Binenteles ca lacul este si el groapa de gunoi pentru ca deveseaza toate dejectiile de la animale in lac. Pentru tot ce sustin aici am probe video, sunt postate si pe youtube o parte din ele, dar Garda de Mediu este mai degraba "garda scoica land" pentru ca nu a luat nici o masura la toate sesizarile pe care le-am facut. Toate se intampla intr-o zona turistica.