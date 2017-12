Scolari spune că Franţa a meritat victoria

Selecţionerul Portugaliei, Luiz Felipe Scolari, a declarat după meciul de miercuri că Franţa a meritat victoria din semifinală şi a menţionat că reprezentativa pe care o pregăteşte nu a fost eliminată de o echipă oarecare. "Am făcut totul şi am încercat totul, dar nu ne-a ieşit. Franţa a meritat victoria, nu am fost eliminaţi de o echipă oarecare. Ceea ce a făcut diferenţa a fost golul pe care nu am reuşit să îl înscriem. Nu pot decît să îi felicit pe francezi pentru victorie", a spus Scolari. Brazilianul a mai precizat că, deşi Franţa a meritat victoria, poate că ar fi fost mai corect să se joace prelungiri şi să se ajungă la loviturile de departajare. "Sîntem o ţară mică şi oricum era dificil să ajungem şi pînă aici. A fost un meci foarte echilibrat, cu ocazii de ambele părţi. Însă a existat acel penalty... Trebuie ca jucătorii să se debaraseze de tristeţea pe care o simt acum. Ei visau la marea finală, dar începînd de mîine trebuie să revină la muncă. Acum avem alt obiectiv: vrem locul trei", a menţionat Scolari. El a refuzat să discute despre viitorul său la conducerea tehnică a naţionalei Portugaliei. "Nu am luat nicio decizie. Am contract pînă pe 31 iulie şi mă voi gîndi la această problemă mai tîrziu", a declarat Scolari pentru postul de televiziune SIC.