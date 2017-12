Şcolarii au ajuns să ceară demisia inspectorilor?!

Conflictul din interiorul Consiliului Judeţean al Elevilor (CJE) Constanţa escaladează, ba chiar întrece orice limită a bunului simţ! Elevii care fac parte din conducerea invalidată a CJE - preşedintele Andrei Gâlcă şi vicepreşedintele Alexandru Manda - se agaţă în continuare de orice articole, spun ei, din regulamentul de funcţionare al Consiliului Naţional al Elevilor (CNE) pentru a dovedi că, de fapt, ei au dreptate şi nu reprezentanţii CNE când spun că alegerile interne au fost organizate fără respectarea regulamentului. Într-o adresă trimisă conducerii de la centru, ei se consideră nepătaţi pentru că nimeni nu a contestat rezultatul alegerilor. „Dreptul de a contesta alegerile la jumătatea mandatului considerăm că este prescris de trecerea timpului şi lipsa oricărei reacţii la nivel local sau naţional”, se arată în adresă. Cu alte cuvinte, ei îşi ascund fărădelegile sub preş şi nu recunosc nici în ruptul capului că au transformat CJE într-o organizaţie pentru propriile interese şi nicidecum cel educativ. Mai mult decât atât, elevii cu pricina anunţă public că vor ignora decizia CNE de invalidare a alegerilor şi spun că se vor adresa Ministerului Educaţiei Naţionale şi instanţelor pentru a arăta că au dreptate! Conducerea invalidată a CJE este susţinută şi de Asociaţia Elevilor din Constanţa, condusă de fostul lider al CJE, Alexandru Bajdechi. Deşi în CJE nu mai are nicio calitate, el a sărit imediat în apărarea colegilor săi. Prin intermediul unui comunicat de presă, Bajdechi a cerut demisia inspectorilor şcolari: prof. Paula Iordan şi prof. Adriana Oprea, care au coordonat, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Adunarea Generală a CJE de marţi. În replică, inspectorul general şcolar adjunct, prof. Adriana Oprea, a declarat că Bajdechi nu are niciun fel de calitate să ceară demisia inspectorilor şcolari, ci cei îndreptăţiţi ar fi fost elevii care fac parte din CJE. „Mă voi adresa instanţei! Am fost terfelită în calitate de profesor. În ce calitate m-a denigrat ca persoană Alexandru Bajdechi? El a fost un simplu invitat la adunarea CJE. Probabil se crede un fel de Dumnezeu, E major şi va răspunde în faţa legii pentru ce a făcut”, a declarat prof. Oprea. Urmează ca, astăzi, reprezentanţii CNE de la Bucureşti să desemneze o conducere interimară, din cadrul membrilor CJE, care să coordoneze activităţile consiliului.