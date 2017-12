Şcolarii şi preşcolarii din sistemul privat ar putea fi subvenţionaţi de stat

Părinţii vor fi amendaţi pentru absenţele copiilor. Ceea ce înainte era doar un zvon, este pe cale să devină realitate. Această prevedere apare în noul proiect al Legii Învăţămîntului Preuniversitar, care şi-a schimbat denumirea în Legea Învăţămîntului Şcolar (LIS). Alături de această prevedere mai apar şi altele, cum ar fi: limita de vîrstă a elevilor care pot decide ce anume confesiune vor să studieze (întrucît noile propuneri ale LIS spun că, pînă la 16 ani, părinţii elevului pot cere, în numele acestuia, studierea unei anume confesiuni şi religii; cînd elevul a împlinit 16 ani, el singur poate cere continuarea studierii religiei), interzicerea comercializării alcoolului şi tutunului în magazinele aflate la mai puţin de 300 m de gardul şcolii (acum limita este de 200 de metri), subvenţionarea de către stat a elevilor şi preşcolarilor înscrişi în şcolile şi grădiniţele particulare etc. Această din urmă prevedere reprezintă o noutate extraordinară, dar care mai are un drum lung pînă la punerea ei în aplicare. Astfel, parcursul ar fi următorul: în fiecare an, este necesară cîte o Hotărîre de Guvern care să stabilească un cost standard pe elev/preşcolar de care vor beneficia şi copiii din învăţămîntul particular. Cît despre prevederea conform căreia absenţele nemotivate care se vor transforma în amenzi - pe sistemul cu cît un elev va chiuli mai mult, cu atît amenda îi va arde mai tare la buzunar pe părinţii săi - asociaţiiile de părinţi se pregătesc deja să protesteze. Statutul prevede ca părinţii să fie sancţionaţi cu o amendă între 500 şi 2.000 lei, în funcţie de numărul de absenţe, elevul pierzînd dreptul de a beneficia de burse sau alte drepturi acordate de şcoală. O altă propunere se referă la poliţele de asigurare încheiate în caz de accidente: „poliţă de asigurare de grup în caz de accidente, pe perioada cît îşi desfăşoară activitatea în unitatea de învăţămînt”. Banii pentru eventualele despăgubiri vor fi daţi de la bugetele consiliilor locale. Săptămîna aceasta, în intervalul 21 - 24, toate aceste propuneri legislative, vor primi răspunsuri.