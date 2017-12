Şcoli comasate, elevi puşi pe drumuri

Şcolile din mediul rural constănţean care şi-au deschis porţile odată cu începerea noului an şcolar sunt mai puţine decât anul trecut. Ba din cauza numărului prea mic de elevi înscrişi, ba din cauză că autorităţile locale au preferat să reducă cheltuielile şi au trimis elevii la alte şcoli, ba pentru că primarii nu mai au bani pentru asigurarea combustibilului. Fie că e o situaţie sau alta, elevii sunt cei mai afectaţi de aceste măsuri luate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa de a comasa multe dintre instituţiile de invăţământ din judeţ. Pe lista cu elevii mutaţi la alte unităţi şcolare, în alte sate decât cele de domiciliu, se adaugă şi cei 15 elevi de la Şcoala cu clasele I-IV din satul Cheia, care, începând din acest an şcolar, vor învăţa la şcoala generală din Grădina. Primarul comunei, Gabriela Iacobici, a declarat că ISJ a decis desfiinţarea şcolii. „După discuţiile cu cei de la ISJ s-a decis să funcţioneze doar grădiniţa în clădirea şcolii de la Cheia. Motivul pentru care conducerea ISJ nu a închis întreaga clădire a fost pentru că avem în dotare o centrală termică pentru încălzire care nu necesită o persoană care să o supravegheze. În caz contrar, ISJ nu ar fi fost de acord să plătească un om pentru buna funcţionare a centralei, iar atunci am fi transferat şi preşcolarii la Grădina şi şcoala de acolo ar fi fost închisă. Avem microbuz şcolar şi vom putea asigura transportul elevilor de la Cheia la şcoala din Grădina”, a declarat Iacobici.