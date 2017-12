Şcoli pregătite pentru noul an şcolar

Primăria Lipniţa se află în toi cu pregătirile pentru debutul noului an şcolar 2011-2012. Primarul din Lipniţa, Florin Onescu, spune că, în toate unităţile şcolare de pe raza teritorială a comunei, se derulează lucrări de igienizare şi întreţinere şi se efectuează reparaţii curente pentru ca şcolile să fie primitoare pentru elevi. „Am avut de efectuat mici reparaţii la acoperişul unei şcoli, precum şi la interior şi exteriorul clădirilor. Am pus şi parchet în câteva clase. Urmează să obţinem şi avizele necesare pentru funcţionarea centralelor termice din şcoli. Unităţile de învăţământ vor fi pregătite pentru începerea noului an şcolar”, a mai declarat primarul. Costul reparaţiilor efectuate de Primărie ajunge la aprox. 400.000 de lei din banii de la bugetul local.