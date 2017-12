Şcoli premiate

Asociaţiile sportive (AS) din cadrul a şapte unităţi de învăţământ constănţene au fost premiate, ieri, de directorul Elena Frâncu, din cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Judeţului Constanţa, în cadrul şedinţei tehnice a directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar din Constanţa. „Sperăm ca tinerii să ne ajute să fim mai energici şi îi felicit pe această cale pe toţi cei care s-au implicat în activităţile sportive”, a spus Elena Frîncu. Asociaţiile sportive premiate pentru activitatea desfăşurată în 2010 sunt: AS din cadrul Şcolii Generale nr. 16 Constanţa, AS a Şcolii Generale „Aurel Vlaicu” Constanţa, AS a Şcolii Generale „Mihai Viteazu” Constanţa, AS a Colegiului Tehnic Energetic Constanţa, AS a Grupului Şcolar Telecom Constanţa şi Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa.