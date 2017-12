Şcoli private, fără autorizaţii

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a decis printr-un ordin, ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nouă unităţi de învăţământ preuniversitar particular, începând cu anul şcolar 2010 - 2011. Decizia ministrului Daniel Funeriu a fost luată la propunerea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), care, pentru a evita orice confuzie legată de reţeaua şcolară din învăţământul privat, a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene, în luna august 2010, situaţia funcţionării tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar particular autorizate. În urma datelor primite din teritoriu, ARACIP a considerat necesară emiterea ordinelor de ministru privind ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nouă unităţi de învăţământ preuniversitar particular, au declarat reprezentanţii Ministerului Educaţiei. Cele nouă unităţi de învăţământ se află în judeţene Iaşi, Maramureş, Suceava, Brăila, Târgu Mureş şi Bistriţa-Năsăud. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, efectul imediat al retragerii autorizaţiei provizorii de funcţionare este acela că unităţile de învăţământ respective pierd dreptul de a înscrie elevi pentru anul şcolar 2010-2011.