Şcolile de arte şi meserii dispar şi vor fi înlocuite, în 2010, de licee

Şcolile de Arte şi Meserii (SAM), considerate de actualul ministru al Educaţiei, Ecaterian Andronescu, „un eşec total”, vor fi transformate, din 2010, în licee tehnologice. În viitoarele structuri, elevii vor putea să obţină certificate de pregătire profesională superioare celor pe care le eliberează actualele SAM şi, astfel, vor putea să-şi găsească mai uşor de lucru. În plus, pentru a putea da bacalaureatul, ei vor studia patru ani, în loc de cinci, cît sînt obligaţi în prezent. „SAM trebuie să dispară. Noi le considerăm un eşec total, pentru că elevii care vor să se califice într-o meserie şi să dea şi bacalaureatul trebuie să facă cinci ani de şcoală. De exemplu, în prezent, un elev care urmează o clasă cu profil mecanică, poate termina şcoala de meserii după doi ani, la sfîrşitul cărora obţine un certificat de nivelul I, cel mai mic, în speţă lucrător mecanică motoare. Cu acest certificat nu îl angajează nimeni şi, de cele mai multe ori, trebuie să mai facă un an pentru a obţine un certificat de nivelul al II-lea, de mecanic auto, în cazul de faţă. Dacă vrea să ia şi bacalaureatul, elevul nostru trebuie să mai facă doi ani de liceu, la sfîrşitul cărora are un certificat de nivelul al III-lea şi va fi tehnician transporturi. Din cîte se vede, este un proces foarte complicat”, explică secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Informaţiei (MECI), Mihaela Pană. Potrivit reprezentantului MECI, din anul şcolar 2009-2010 nu se vor mai face înscrieri la SAM, acestea urmînd să mai funcţioneze doar pentru elevii care au început deja aceste şcoli. Din 2010-2011, SAM se vor transforma în licee tehnologice, însă asta se va întîmpla numai în funcţie de dotări şi de specializarea pe care o va dobîndi personalul didactic. Practic, în baza acestor două criterii, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar (ARACIP) va da dreptul SAM să devină licee tehnologice. Elevii din viitoarele licee tehnologice vor avea opţiunea să termine şcoala după doi ani, iar după o perioadă între şase săptămîni şi şase luni de practică vor obţine direct un certificat de calificare de nivelul al II-lea, superior celui obţinut în prezent la SAM, după doi ani de studii. Dacă vor să continue şcoala, ei vor avea posibilitatea să mai facă încă doi ani, pentru a susţine examenul dea bacalaureatul, iar după un alt stagiu între şase şi opt săptămîni de practică vor putea obţine un certificat de calificare de nivelul al III-lea. Modalitatea de transformare a SAM-urilor în licee tehnologice, potrivit cerinţelor UE, va fi discutată şi cu sindicatele din Educaţie. “Această schimbare este necesară, pentru că astfel de instituţii nu mai există nicăieri în Europa. Oricum, nici nu erau cereri pentru SAM. Va dura însă ceva vreme pînă ce SAM vor fi dotate şi pînă cînd personalul didactic va fi pregătit”, a declarat preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI), Aurel Cornea. Chiar dacă înscrierile la viitoarele licee tehnologice se vor face începînd cu anul şcolar 2010-2011, Guvernul a aprobat deja, pentru 2009-2010, o cifră de şcolarizare care prevede cu 72.000 de locuri mai mult în licee. Astfel, cifra de şcolarizare în licee va ajunge la 221.000 de locuri. Înfiinţate în 2003, în primul mandat de ministru al Ecaterinei Andronescu, SAM nu au foarte mare căutare, potrivit statisticilor. În anul şcolar 2008-2009, în SAM erau disponibile 90.000 de locuri, dintre care au fost ocupate, în final, mai puţin de 45.000. Printre meseriile care pot fi învăţate la SAM se numără cele de mecanic sau tinichigiu auto, ospătar, măcelar, zidar, faianţar, sudor, croitor şi frizer.