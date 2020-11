Şcolile din Constanţa se închid, masca devine obligatorie în toate spaţiile publice!

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, convocat aseară, în sistem electronic, a aprobat noi măsuri preventive, în contextul în care rata de incidență cumulată a municipiului Constanța a ajuns la 3.5 la mia de locuitori. În următoarea perioadă se vor intensifica şi controalele.

În ultimele 14 zile, 1.096 de persoane, din totalul de 313.223 de locuitori, au fost confirmate cu virusul SARS-Cov-2.

Măsurile preventive care intră în vigoare începând de azi noapte, de la ora ora 00:00, ca urmare a aprobării CJSU Constanța:

De asemenea, în urma unei analize realizate de DSP Constanța, s-a aprobat și trecerea tuturor unităților de învățământ de stat și particulare din municipiul Constanța în scenariul 3 de funcționare. Toate măsurile prevăzute în ultima hotărâre a CJSU sunt valabile pentru următoarele 14 zile, urmând să fie reevaluate.

Premergător ședinței de CJSU, prefectul județului a convocat membrii Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii, pentru stabilirea modului în care măsurile preventive vor fi implementate. De asemenea, în perioada următoare se vor intensifica acțiunile de control realizate de forțele MAI (IPJ Constanța, IJJ Constanța), privind respectarea măsurilor, iar școlile din municipiu vor fi și ele verificate, dacă se respectă toate normele specifice stării de alertă.

Suplimentar, în aceeași ședință a CJSU s-a votat în unanimitate ca întreg județul să implementeze măsurile prevăzute în anexa 3 a hotărârii nr. 51 din 26.10.2020, având în vedere încadrarea județului între ratele de incidență de 1.5/1.000 locuitori și 3/1.000 locuitori. Astfel, măsuri precum funcționarea restaurantelor la capacitate de 30% sau obligativitatea purtării măștii de protecție în spații publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare, falezele sau în proximitatea instituțiilor de învățământ, vor intra în vigoare, începând cu data de 03 noiembrie a.c., ora 00:00, inclusiv în localități care au o rată de incidență a cazurilor sub pragul de 1.5/1.000 locuitori.

Excepție vor face localitățile în care rata de incidență a depășit pragul de 3/1.000 locuitori (Constanța și Ovidiu) și localitatea Fântânele, unde măsura carantinării zonale este încă în vigoare. Pentru cele trei localități se aplică măsurile preventive care se încadrează în normele prevăzute de anexa 4 a hotărârii CJSU nr. 51 din 26.10.2020.

„Înainte de a implementa măsurile restrictive de la nivelul municipiului reședință de județ, am optat pentru convocarea acestui grup de lucru, alături de care am luat măsurile cele mai potrivite pentru stoparea răspândirii virusului. Am reunit toți specialiștii din cele mai importante structuri și, împreună, suntem convinși că măsurile validate prin CJSU vor duce la o scădere a ratei de incidență. Însă, pentru ca efectul măsurilor să fie unul garantat, avem nevoie de implicarea responsabilă a cetățenilor. Autoritățile vin cu măsuri, este de datoria fiecăruia dintre noi să le respectăm, pentru binele nostru, dar și pentru binele celor dragi”, a declarat Silviu-Iulian COȘA, prefectul județului Constanța.