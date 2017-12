Şcolile din Lumina, în reparaţii

Lucrările de reparaţii la şcolile din comuna Lumina sînt în toi, mai ales că noul an şcolar se apropie cu paşi repezi. “Pentru şcoala din Sibioara am aprobat, anul acesta, 600 de milioane de lei din bugetul local, pentru lucrări de tencuire, înlocuire a geamurilor şi a uşilor, dar şi pentru lucrări de igienizare. Sperăm însă ca, pe viitor, să reabilităm în totalitate sediul acestei şcoli. Şcolile din Oituz şi Lumina au intrat în programul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru care au fost acordate de la Guvern 2,420 de miliarde de lei“, a declarat primarul comunei Lumina, Ioan Roman. Potrivit edilului şef, şcoala din Lumina se va înnoi cu o centrală termică, iar la şcoala din Oituz va fi amenajat un grup sanitar şi vor mai fi făcute şi alte reparaţii. “A fost demarată, de asemenea, procedura de lansare a ofertelor pentru construirea unei grădiniţe noi în Lumina, pentru că actualul sediu nu mai poate face faţă acestei activităţi. Pînă acum se lucra în două schimburi cu cei 150 de copii, dar chiar şi aşa, sediul nu era destul de încăpător. Anul acesta am aprobat 1,5 miliarde de lei pentru această lucrare şi sperăm ca, la anul, să o finalizăm“, a mai spus primarul din Lumina.

Ioan Roman a mai spus că, în ceea ce priveşte situaţia drumurilor, în Lumina au fost executate lucrări de asfaltare şi reabilitare a 1,2 km de şosea, iar în această perioadă se derulează un proiect de pietruire şi reabilitare a unei alte porţiuni de drum, de doi km. Potrivit edilului, numai 2% din totalul străzilor din comună sînt asfaltate, iar 30%, pietruite. Consiliul Local Lumina a aprobat şi acordarea unor fonduri pentru construirea unui dispensar cu două cabinete medicale la Sibioara. “Deocamdată sîntem la faza de proiectare. Am aprobat din bugetul pe anul acesta 500 de milioane de lei, în ideea ca oamenii să nu mai fie nevoiţi să apeleze la serviciile altor dispensare din satele vecine“, a mai spus Roman.