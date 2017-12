Şcolile din Medgidia, la cosmetizat

Pe lângă investiţiile în partea de infrastructură rutieră, conducerea Primăriei Medgidia s-a gândit şi la cele privind instituţiile de învăţământ. În această idee, în vara acestui an, administraţia locală va demara un amplu program de reabilitare a Şcolii cu clasele I - VIII “I.L. Caragiale”. “Imobilul în care funcţionează şcoala necesită ample reparaţii, în primul rând la nivelul acoperişului, prin care plouă”, a spus primarul Marian Iordache, care a adăugat că şcoala va fi izolată termic şi vopsită. Proiectul de reabilitare a Şcolii “I.L. Caragiale” a fost discutat, ieri seară, de consilierii locali, care au aprobat studiul de fezabilitate al proiectului. În altă ordine de idei, tot în acest an, Primăria va începe modernizarea terenurilor de sport de la instituţiile de învăţământ. “La ora actuală, niciun teren de sport de la nicio şcoală din Medgidia nu se prezintă în condiţii optime. De aceea, în bugetul pentru acest an am prevăzut 500.000 de lei pentru modernizarea tuturor terenurilor. Este una dintre priorităţile mele ca primar, pentru că eu consider că suntem obligaţi să le asigurăm copiilor cele mai bune condiţii”, a spus Iordache. În paralel, Primăria Medgidia va moderniza şi două săli de sport de la şcolile „Nicolae Bălcescu“ şi „Dragomir Hurmuzescu“.