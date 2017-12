Şcolile, încălzite pe datorie

Dacă până la 1 septembrie primarii îşi făceau griji că nu au de unde să scoată bani pentru curăţenia şi igienizarea care trebuia asigurate în unităţile de învăţământ, acum, edilii se dau peste cap să facă rost de bani pentru a asigura combustibilul necesar încălzirii şcolilor şi grădiniţelor. „Norocul nostru cel mare a fost că şcoala este nouă şi nu a fost nevoie să alocăm sume foarte mari pentru curăţenie, igienizare sau reabilitare. Am cumpărat câteva produse şi am făcut igienizarea cu elevii din clasele mai mari, cu părinţi şi personalul de serviciu din şcoală“, a declarat primarul comunei Cuza Vodă, Eugen Dumitru, care a adăugat că acum dă din colţ în colţ pentru că nu are bani pentru a cumpăra cărbunii necesari pentru încălzirea sălilor de clasă. „Lemnele le-am luat pe datorie. Am găsit îngăduinţă şi ne-am înţeles să facem plata eşalonat, însă cărbuniii trebuie plătiţi. Nu e vorba de foarte mulţi bani, însă nu-i avem“, a mai spus primarul. Primarul spune că, pentru asigurarea cărbunilor pentru întreaga iarnă, are nevoie de 15 mii de lei, bani pe care speră să-i primească după o nouă rectificare bugetară.