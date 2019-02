Școlile se redeschid luni cu un triaj de sănătate foarte sever

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a anunţat, duminică, că îi aşteaptă pe toţi elevii la şcoală luni, precizând că aceştia vor fi controlaţi pentru a li se verifica starea de sănătate.

"Îi invit mâine (luni- n.r.) pe toţi la şcoală, în fiecare şcoală se face un triaj de sănătate foarte sever. Ca urmare, cei care sunt în situaţia de a nu fi sănătoşi sunt trimişi la medic, cei care au starea de sănătate normală rămân la şcoală şi îşi văd de lecţii aşa cum stabileşte programul pentru fiecare clasă în parte. Din informaţiile pe care eu le am, în zilele care au precedat ziua de joi, ziua de joi a fost liberă, a fost 24 ianuarie, vineri am prelungit această mini-vacanţă ca să zic aşa, din informaţiile pe care le am şi care au ajuns la minister, în fiecare şcoală se fac acest triaj. Este chiar sever, aş îndrăzni să spun", a declarat Ecaterina Andronescu, la Realitatea Tv.

Ministrul Sănătăţii a anunţat, vineri, că România este în pragul unei epidemii, precizând însă că pentru a putea fi declarată stare de epidemie trebuie ca săptămâna viitoare numărul cazurilor diagnosticate de gripă să fie mai mare decât cel estimat.

Sorina Pintea a mai precizat că numărul de cazuri de îmbolnăviri la nivelul unităţilor şcolare transmis Ministerului Sănătăţii de către Direcţiile de Sănătate Publică este de aproape 6.000.